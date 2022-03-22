Иван Мешков примет участие в праймериз ЕР по выборам в Псковскую гордуму

Иван Мешков подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидатов на выборы в Псковскую городскую Думу. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.
Иван Мешков выдвигается по единому избирательному округу - территориальная группа №3.
Регистрация кандидатов на предварительное голосование продлится до 28 апреля. Процедура пройдет в электронном формате с 23 по 29 мая на сайте. В голосовании смогут принять участие все, кто обладает активным избирательным правом. Претендентами на выдвижение от партии могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане.
«Единая Россия» - единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования в ходе открытых предварительных выборов.