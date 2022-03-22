Политика

Ольга Федорова о работе в округе №7, ремонте дворов и надбавке для учителей

В сентябре в Пскове пройдут выборы депутатов городской Думы, до конца срока полномочий нынешнего состава остается менее шести месяцев. Что удалось реализовать за четыре с половиной года в округе №7, какие работы планируется завершить в весенне-летний период, в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала депутат по округу, директор лицея экономики и основ предпринимательства №10 Ольга Федорова.

Кроме того, она оценила озвученное на одной из сессий городского парламента предложение ввести муниципальную надбавку для учителей и воспитателей, а также реалистичность такой меры поддержки в современных условиях.

— Ольга Александровна, уже этой осенью подойдет к концу срок полномочий нынешнего состава Псковской городской Думы 6-го созыва. Каковы наиболее заметные результаты в округе №7?

— Немало остается еще проблем, требующих решения, но и перемен в округе немало. Самое заметное изменение – принципиально изменились внешний вид и инфраструктура старого микрорайона у домов №№67-55 на улице Юбилейной. Построены и уже работают пристройки к двум детским садам – №44 и №25, практически, это еще два новых детских дошкольных учреждения с благоустроенной территорией, с игровыми площадками и зонами для прогулок. И если МБДОУ №44 использовал для этого собственную территорию, то игровые площадки МБДОУ №25 сооружены на месте старых гаражей, давно не эксплуатировавшихся и ставших местом для опасного времяпрепровождения подростков. На месте заброшенных и заросших бурьяном гаражей сейчас находится освещенная и заасфальтированная автостоянка, современная благоустроенная территория детского сада.

Здесь же появились и два современных стадиона у двух лицеев – «Развитие» и лицея №10, которые пользуются большой популярностью у детей и взрослых микрорайона. Востребован и новый стадион на улице Шестака. Самым неожиданным образом изменилась и улица Майора Доставалова: в конце улицы в кратчайшие сроки были возведены новые корпуса инфекционной больницы. И хотя работы проводились не на городские средства, больница является сейчас одним из самых востребованных лечебных учреждений города. А проведенный ремонт дорожного полотна на улицах Доставалова, Шестака и в Гаражном проезде позволяет обеспечить доступность больницы.

Нашла свое отражение и тема исторической памяти. Проведены значительные работы по обновлению и ремонту воинского захоронения на улице Юбилейной, старые, с истершимися надписями мемориальные плиты были заменены, кладбище воинов Великой Отечественной войны, погибших при освобождении Пскова, не изменив своего облика, имеет теперь достойный вид. А в год 20-летия гибели 6-й роты на торцах двух девятиэтажных домов домах на улице Шестака появились два мурала, посвященные подвигу десантников.

— Пожалуй, одни из самых актуальных вопросов, волнующих большинство псковичей, — ремонт дворов и благоустройство детских площадок. Планируются ли такие работы в вашем округе до конца действия созыва гордумы?

— До самой поздней осени прошлого года проводились ремонтные работы дворовых территорий округа. Юбилейная, 51 – Красноармейская, 35, 63, 65, 65А, 67, Маргелова, 11, Доставалова, 1, междворовые проезды у домов №№57-63 на улице Юбилейной и между детскими садами №25 и №24 – это значительный объем ремонтных работ.

На очереди ремонты дворов дома №31 на улице Красноармейской и дома №51 на улице Народной. Важной частью благоустройства стали ремонт дорожного полотна и отремонтированные тротуары по улицам Народной, Юбилейной, Доставалова, Гаражному проезду и Рижскому проспекту.

Тема детских площадок тоже не теряет своей актуальности. Пока были установлены всего 4 детских площадки в разных районах округа. Необходимо обустройство еще нескольких площадок – современных, красивых, прочных и безопасных.

— На одной из последних сессий городской Думы обсуждался вопрос о введении муниципальной надбавки для учителей и воспитателей детских садов в городе Пскове. Вы - человек, посвятивший сфере образования практически всю жизнь, до сих пор работаете в ней и занимаете должность директора лицея №10. Как вы считаете, насколько необходима такая мера поддержки? Какие проблемы она поможет решить?

— Работа учителя и воспитателя никогда не потеряет своей актуальности, заменить педагога не сможет никто – в период дистанционного образования это стало понятно всем. Разумеется, за такой важный труд нужно платить соответствующую зарплату. Она никогда не была высокой, поэтому ни один учитель и ни один директор школы не откажется ни от какой надбавки. За работу на дистанте учителя получили разовую выплату от губернатора и были очень благодарны за внимание и материальную поддержку. Полагаю, вопрос об установлении подобной надбавки можно рассмотреть.

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— Насколько реалистична эта мера в современных условиях в плане финансовой обеспеченности?

— Многие ведомства предоставляют своим работникам надбавки к отпуску – такую меру социальной поддержки педагогов рассматривал и профсоюз работников просвещения. Разумеется, найти средства сразу не получится, меры поддержки должны быть реальными, а не популистскими. Но двигаться в этом направлении можно и нужно.

Беседовала Ксения Иванова