Политика

Сергей Гаврилов о работе в округе №4, программе «Развитие окраин» и ситуации в экономике

До конца действия полномочий созыва Псковской городской Думы остается менее шести месяцев, депутаты подводят итоги деятельности в своих городских округах и завершают работы, запланированные на весенне-летний период.

О ситуации в округе №4 в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал заместитель главы Пскова, депутат гордумы по округу, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Сергей Гаврилов. Также он прокомментировал подготовку его программы «Развитие окраин» и оценил возможное влияние санкций на сферу ЖКХ и реализацию запланированных в округе работ.

— Сергей Вячеславович, уже в сентябре обновится созыв городской Думы. Как прошли эти почти пять лет работы в округе №4? Какие наиболее значимые результаты можете назвать?

— За пять лет работы в городской Думе, в округе №4 могу сказать, что нам, например, удалось выполнить масштабный ремонт дорог. Самый большой за последнее десятилетие. На улице Харченко привели в порядок 881 метр дороги, 70% - посредством ямочного ремонта, выполнили фрезерование старого покрытия, наложили слои из асфальтобетона, укрепили обочины, сделали разметку. Всего на ремонт этой улицы из областного и федерального бюджетов выделено 6,3 млн рублей. По просьбам местных жителей на дороге сделали искусственную неровность, скоро появятся еще две - в рамках содержания объекта.

На улице Боровой в нормативное состояние привели около 1,9 километра дороги, в том числе 136 метров примыкания с улицей Карбышева. Отремонтировали Крестовское шоссе, сделали там тротуар. Обустроили пешеходную дорожку от улицы Карбышева до Ленинградского шоссе, включая освещение. Всего в округе отремонтировали более 10 километров дороги, это сделали и благодаря федеральным программам, например, программе «Безопасные и качественные дороги».

Удалось решить вопрос капитального ремонта изношенной канализационно-насосной станции в Крестах, там местные жители несколько лет жаловались на протечки. Вообще-то КНС в военном городке была введена в эксплуатацию еще в 1983 году, это модульная насосная станция, которая строилась, вероятно, как временная, а стала постоянной. Износ оборудования достиг 100%. На капитальный ремонт потребовалось 14 млн рублей. Также удалось решить вопрос строительства водозабора в микрорайоне «Псковкирпич».

В рамках реализации проекта «Чистая вода» в этом году уже запланированы средства на оплату законтрактованных обязательств псковского «Горводоканала» - на строительство водозабора в составе основной и резервной артезианских скважин, станции водоподготовки и насосной станции второго подъема с резервуарами чистой воды в микрорайоне «Псковкирпич», на это потратят около 19 млн рублей.

— До конца срока ваших полномочий остается менее полугода, поделитесь планами на весенне-летний период?

Планы на весенне-летний период такие же, как и каждый год. Надо провести серию встреч с жителями. Ждем улучшения эпидемиологической обстановки. Проверим безопасность состояния детских игровых комплексов, проверим состояние асфальта после зимы, в рамках гарантийного периода подрядчик сможет выполнить ремонт.

На голосование по программе «Формирование современной городской среды» у нас вынесен объект округа, он находится в микрорайоне «Нефтебаза», на улице Пригородной. Там может появиться инфраструктура для досуга детей и подростков. Возле дома №26 хотим создать условия для активного отдыха и культурного досуга детей и взрослых. Детский игровой комплекс для детей до 9 лет с канатом и волейбольным кольцом, воркаут-площадкой для подростков с 12 лет для занятий спортом, гимнастикой.

Я очень прошу жителей округа поддержать этот проект в голосовании.

— На одном из последних эфиров вы говорили, что в этом году собираетесь презентовать программу «Развитие окраин». На каком этапе работы с ней сейчас находитесь?

— Программа развития окраин города Пскова формируется, исходя из наработанных за время депутатского срока вопросов. Из всех обращений, которые поступали ко мне ранее. Сейчас с активистами округа мы доработаем стратегические моменты, связанные с развитием инфраструктуры территории округа.

— Есть ли у вас опасения по поводу того, что введенные против России экономические санкции и их последствия помешают реализации запланированных проектов по части думской повестки и программы «Развитие окраин»?

— Было бы глупо скрывать свои опасения по вопросу достаточности финансирования всех намеченных планов. Будем исходить из возможностей бюджета. Очевидно, что правительство принимает меры по стабилизации экономики. Будем верить. Продолжаем работать.

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— Вопрос к вам, как к председателю комитета по ЖКХ и благоустройству. В начале марта областная администрация для организации в районах бесперебойной работы предприятий ЖКХ призвала создать максимальный запас расходных материалов и транспортных средств. Принимались ли такие меры в городе Пскове?

— Предприятия сферы ЖКХ сделали все возможное для создания запасов и обеспечения бесперебойной работы. На муниципальных предприятиях работают опытные руководители.

Беседовала Ксения Иванова