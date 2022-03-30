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Политика

Сергей Гаврилов о работе в округе №4, программе «Развитие окраин» и ситуации в экономике

30.03.2022 12:25|ПсковКомментариев: 0

До конца действия полномочий созыва Псковской городской Думы остается менее шести месяцев, депутаты подводят итоги деятельности в своих городских округах и завершают работы, запланированные на весенне-летний период.

О ситуации в округе №4 в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал заместитель главы Пскова, депутат гордумы по округу, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Сергей Гаврилов. Также он прокомментировал подготовку его программы «Развитие окраин» и оценил возможное влияние санкций на сферу ЖКХ и реализацию запланированных в округе работ.

 

— Сергей Вячеславович, уже в сентябре обновится созыв городской Думы. Как прошли эти почти пять лет работы в округе №4? Какие наиболее значимые результаты можете назвать?

— За пять лет работы в городской Думе, в округе №4 могу сказать, что нам, например, удалось выполнить масштабный ремонт дорог. Самый большой за последнее десятилетие. На улице Харченко привели в порядок 881 метр дороги, 70% - посредством ямочного ремонта, выполнили фрезерование старого покрытия, наложили слои из асфальтобетона, укрепили обочины, сделали разметку. Всего на ремонт этой улицы из областного и федерального бюджетов выделено 6,3 млн рублей. По просьбам местных жителей на дороге сделали искусственную неровность, скоро появятся еще две - в рамках содержания объекта.

На улице Боровой в нормативное состояние привели около 1,9 километра дороги, в том числе 136 метров примыкания с улицей Карбышева. Отремонтировали Крестовское шоссе, сделали там тротуар. Обустроили пешеходную дорожку от улицы Карбышева до Ленинградского шоссе, включая освещение. Всего в округе отремонтировали более 10 километров дороги, это сделали и благодаря федеральным программам, например, программе «Безопасные и качественные дороги».

Удалось решить вопрос капитального ремонта изношенной канализационно-насосной станции в Крестах, там местные жители несколько лет жаловались на протечки. Вообще-то КНС в военном городке была введена в эксплуатацию еще в 1983 году, это модульная насосная станция, которая строилась, вероятно, как временная, а стала постоянной. Износ оборудования достиг 100%. На капитальный ремонт потребовалось 14 млн рублей. Также удалось решить вопрос строительства водозабора в микрорайоне «Псковкирпич».

В рамках реализации проекта «Чистая вода» в этом году уже запланированы средства на оплату законтрактованных обязательств псковского «Горводоканала» - на строительство водозабора в составе основной и резервной артезианских скважин, станции водоподготовки и насосной станции второго подъема с резервуарами чистой воды в микрорайоне «Псковкирпич», на это потратят около 19 млн рублей. 

 До конца срока ваших полномочий остается менее полугода, поделитесь планами на весенне-летний период?

 Планы на весенне-летний период такие же, как и каждый год. Надо провести серию встреч с жителями. Ждем улучшения эпидемиологической обстановки. Проверим безопасность состояния детских игровых комплексов, проверим состояние асфальта после зимы, в рамках гарантийного периода подрядчик сможет выполнить ремонт.

На голосование по программе «Формирование современной городской среды» у нас вынесен объект округа, он находится в микрорайоне «Нефтебаза», на улице Пригородной. Там может появиться инфраструктура для досуга детей и подростков. Возле дома №26 хотим создать условия для активного отдыха и культурного досуга детей и взрослых. Детский игровой комплекс для детей до 9 лет с канатом и волейбольным кольцом, воркаут-площадкой для подростков с 12 лет для занятий спортом, гимнастикой.

Я очень прошу жителей округа поддержать этот проект в голосовании.

— На одном из последних эфиров вы говорили, что в этом году собираетесь презентовать программу «Развитие окраин». На каком этапе работы с ней сейчас находитесь?

— Программа развития окраин города Пскова формируется, исходя из наработанных за время депутатского срока вопросов. Из всех обращений, которые поступали ко мне ранее. Сейчас с активистами округа мы доработаем стратегические моменты, связанные с развитием инфраструктуры территории округа.

— Есть ли у вас опасения по поводу того, что введенные против России экономические санкции и их последствия помешают реализации запланированных проектов по части думской повестки и программы «Развитие окраин»?

 Было бы глупо скрывать свои опасения по вопросу достаточности финансирования всех намеченных планов. Будем исходить из возможностей бюджета. Очевидно, что правительство принимает меры по стабилизации экономики. Будем верить. Продолжаем работать.

— Вопрос к вам, как к председателю комитета по ЖКХ и благоустройству. В начале марта областная администрация для организации в районах бесперебойной работы предприятий ЖКХ призвала создать максимальный запас расходных материалов и транспортных средств. Принимались ли такие меры в городе Пскове?

— Предприятия сферы ЖКХ сделали все возможное для создания запасов и обеспечения бесперебойной работы. На муниципальных предприятиях работают опытные руководители.

Беседовала Ксения Иванова 

Теги: #ЖКХ #псковская городская дума #депутат
Источник: Псковская Лента Новостей
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