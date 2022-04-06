Политика

Один из бывших лидеров КПРФ стал помощником председателя областного Собрания

Анатолий Копосов стал помощником председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова. 7 апреля экс-депутат, в прошлом вице-спикер регионального парламента получил удостоверение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Мы достаточно продолжительное время работали вместе на разных должностях, можно даже сказать, не один десяток лет. Считаю для себя большой честью согласие Анатолия Петровича быть моим помощником как депутата областного Собрания . Думаю, что, используя свой опыт, авторитет, уважение жителей Псковской области, он будет помогать в работе. Вместе будем решать проблемы избирателей», - поделился Александр Котов.

Анатолий Копосов более 20 лет – с 2000 года – представлял интересы избирателей в областном парламенте, входил в состав фракции КПРФ, в октябре 2016-го года открывал первую сессию Собрания шестого созыва на правах старейшего депутата.