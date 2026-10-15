«Было бы нелепо высказывать опасения»: Денис Иванов об изменениях в устав Пскова

Город Псков встроен в сформированную вертикаль власти, поэтому высказывать опасения на счет изменений в устав города, по которым губернатор назначает кандидатов на должность главы, было бы нелепо. Такое мнение высказал депутат Псковской городской Думы Денис Иванов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Всё очень просто и понятно. Мы устав приводили соответствие с федеральным законодательством. Можно, конечно, на эту тему дискутировать, кто-то выступает за народные выборы, но на сегодняшний день, в тех реалиях, в которых мы существуем, мне кажется, это наоборот правильное решение. Мы говорим о вертикали власти, хоть по конституции муниципалитеты не являются органом государственной власти, но тем не менее мы встроены в эту вертикаль. Элементарно даже по количеству доходов городского бюджета посмотреть, то мы на буквально меньше, чем на половину сами можем себя обеспечить. Соответственно, все остальные деньги – это субсидии, субвенции и так далее. То бишь финансирование происходит с вертикали выше. Поэтому было бы с нашей стороны глупо и нелепо какие-то опасения высказывать или что-то ещё», – считает Денис Иванов.

Он также добавил, что главное, это чтобы город и дальше нормально функционировал.

«Я рад, что всё так спокойно прошло. Самое главное для города, что? Чтобы город был убран, чтобы в городе был свет, вода. Чтобы люди веселились, открывались новые парки, строились новые дороги. И я надеюсь, с этим решением мы будем заниматься именно хозяйственной деятельностью и меньше политикой», – заключил Денис Иванов.

Напомним, сессия внеочередной сессии Гордумы прошла сегодня. На встрече предлагалось внести в устав изменения по исключение голосование по отзыву главы, а также нормы по созданию ТОСов.