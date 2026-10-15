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Штат расширен: численность аппарата Заксобрания увеличилась до 34 человек

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В ходе внеочередной сессии Законодательного Собрания Псковской области депутаты официально утвердили изменения в структуре и штатной численности парламентского аппарата. Предельная численность сотрудников ведомства увеличилась до 34 единиц (из которых 33 человека — государственные гражданские служащие).

В конце сентября постановлением Собрания в структуре регионального парламента был образован совершенно новый комитет — по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту. Ранее эти сферы распределялись по другим подразделениям.
Две дополнительные штатные единицы вводятся в аппарат Собрания целевым образом исключительно для того, чтобы полноценно обеспечить деятельность этого новообразованного комитета и оказывать прямую рабочую помощь его председателю.

Руководство парламента подчёркивает, что появление новых рабочих мест не потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета. Финансирование будет полностью обеспечено за счёт внутренней оптимизации расходов и перераспределения имеющегося фонда оплаты труда самого Собрания.

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