Местное самоустранение, или Реквием по МСУ

Сегодня депутаты Псковской гордумы внесли изменения в устав города, и теперь избирать главу муниципалитета они будут из кандидатур, предложенных губернатором. При всей предсказуемости этого решения и даже его формальности (устав-то приводится в соответствие с изменившимся федеральным законодательством) это событие в определенном смысле историческое и эпохальное. И, конечно же, рождает воспоминания - как о страницах летописи, временах свободолюбивой вечевой республики, народовластия, вольницы и присоединения Пскова к Москве в 1510 году со снятием вечевого колокола, так и о событиях куда более близких нам по времени.

Напомню, в начале 1990-х годов в России был сформирован институт местного самоуправления. В соответствии с европейской хартией местного самоуправления и принятой в 1993 году Конституцией Российской Федерации МСУ было отделено от государственной власти. Местное самоуправление провозглашалось самостоятельным институтом самоорганизации граждан. То есть, как бы дико это ни звучало сегодня, оно было отделено от государства, а не являлось низшим звеном единой системы власти, как сейчас. В этом и была задумка - не должно быть прямого подчинения местного самоуправления государственной власти. Спустя тридцать лет ситуация повернулась на 180 градусов.

В 1990-е независимость МСУ определялась как важнейший приоритет.

В 1996 году на первых выборах мэра Пскова победу одержал Александр Прокофьев. На посту градоначальника он проявил себя как самостоятельный руководитель, не подчинявшийся областной власти, с которой периодически вступал в острые конфликты. Во многом из-за противостояния с командой губернатора Евгения Михайлова Прокофьев в 2000-м проиграл на выборах мэра своему бывшему заместителю Михаилу Хоронену. Тот на рубеже веков был крайне популярен в городе, получал поддержку большинства псковичей и затем отважился даже бросить перчатку вызова губернаторам. В 2004 году пошел на выборы главы региона против Михайлова, а затем «бодался» с Михаилом Кузнецовым, рассчитывая, что федеральный центр назначит на пост №1 в области его, мэра региональной столицы.

Справедливости ради следует отметить, что конфликты губернаторов и глав региональных столиц происходили в те годы повсеместно, причиной чему являлось то, что на одной территории сосуществовали два руководителя, получивших поддержку населения и обладавших ресурсами. Рано или поздно между ними начиналась борьба, что зачастую проявлялось в саботаже решений, накидывании бюджетной удавки, проведении всевозможных проверок и т. д. Следствием этих конфликтов стало введение в городах двуглавой модели и фактическая отмена выборов мэров. Произошло это во второй половине 2000-х и в Пскове, где с тех пор главы - города и администрации - были вынуждены работать в условиях т. н. «муниципального тандема». То есть, с одной стороны, городская власть сохраняла относительную самостоятельность, с другой - областное руководство стремилось встроить ее в вертикаль и поставить на пост сити-менеджера своего человека.

Далеко не всегда всё здесь, во взаимоотношениях внутри города и с областной властью, было гладко. Многим памятен кейс главы администрации Пскова Петра Слепченко - члена команды губернатора Андрея Турчака. Назначенный в 2010-м сити-менеджер не смог сработаться с городской Думой и главой города Иваном Цецерским и через пару лет покинул пост.

На смену ему пришел ставленник местных бизнес- и политических кругов Игорь Чередниченко, недолгое пребывание которого в должности главы администрации Пскова привело к острому кризису. После его отставки главой города в 2013-м стала компромиссная фигура - увы, уже покинувший этот мир Игорь Калашников.

В 2017 году, с приходом на пост врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, подходы к выстраиванию взаимоотношений с руководством региональной столицы и сама модель стали меняться. Так, уже в конце того года сити-менеджером был назначен получивший поддержку губернатора Александр Братчиков.

Вскоре работавший с ним в тандеме глава города Цецерский вошел в клинч с областным руководством и своим напарником, вынужденно покинул пост и уехал в Москву. А его сменщицей стала Елена Полонская.

Именно время существования тандема в составе Полонская-Братчиков стало переходным периодом - от системы, которая существовала прежде, к той модели, которая сложилась сейчас.

В 2022 году, уже при сити-менеджере Борисе Елкине, сменившем Александра Братчикова, система управления городом была изменена. На смену двуглавой модели (с главой Пскова-председателем гордумы и главой администрации города) пришла новая, с единоначалием.

Главой города стал Борис Елкин, с самого начала позиционируемый как «вице-губернатор по Пскову» (напомню, в сентябре 2026 года он был избран председателем Законодательного Собрания Псковской области, а врип главы города назначен Станислав Стармолотов).

Таким образом, городская власть теперь жестко встроена в вертикаль, является частью единой системы публичной власти, это уже не местное самоуправление - и глава города фактически назначается губернатором.

Сегодня эта модель на сессии гордумы получила формальное закрепление. В нынешних условиях по-другому быть не может - ни в городах, ни в районах, в которых после проведенной муниципальной реформы главы тоже назначаются губернатором.

Таково веяние времени. Поэтому произошедшее сегодня событие абсолютно предсказуемо - в вертикаль власти встраиваются все. Постепенное эволюционирование МСУ от самостоятельного института (с четко определенным статусом, полномочиями, финансами и т. д.) к модели сегодняшнего дня ни на одном этапе не встретило серьезного противодействия со стороны псковского общественно-политического класса, не считать же за таковое попытку проведения «яблочного» референдума почти двадцать лет назад. Местные элиты год за годом сдавали позиции - и не потому, что все были рады таким изменениям, а просто из-за отсутствия необходимых ресурсов для оппонирования и отстаивания своих позиций. В Пскове таких возможностей не было, а вот в Великих Луках процесс поглощения и подавления местных элит пошел далеко не так гладко. С учетом исторических традиций и местных особенностей великолучанам долгое время удается сохранять относительную самостоятельность, и до настоящего времени «южная столица» региона остается эдаким последним бастионом прежней вольницы. Впрочем, нет сомнений, что и там рано или поздно, после соответствующих изменений в уставе, всё будет приведено к общей модели, и одного-единственного главу (а не двух, как сейчас) депутаты тоже будут избирать из предложенных губернатором кандидатур.

Александр Савенко