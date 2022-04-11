Политика

Псковский губернатор поддержал инициативы по организации местного самоуправления

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал ряд инициатив по организации местного самоуправления на территории региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Инициативы рассмотрели председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская и председатель регионального отделения общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» Наталья Федорова в ходе рабочий встречи с главой региона.

В начале встречи губернатор поздравил главу Псковского района Наталью Федорову с избранием на пост председателя регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления. «У нас появился еще один действенный инструмент, который позволит включить ваших коллег в системную работу, чтобы решать единые для всех муниципалитетов вопросы. Кроме того, у региона будет дополнительная возможность выносить на федеральный уровень общие темы, требующие корректировки общероссийского законодательства», — сказал Михаил Ведерников.

На рабочей встрече Михаил Ведерников обсудил с руководителями объединений механизмы решения приоритетных задач, которые стоят перед местным самоуправлением. В их числе — развитие ТОСов и подготовка к отопительному сезону 2022-2023 годов.

Наталья Федорова обозначила необходимость проработки предложений по совершенствованию федерального законодательства, которые позволят решать вопросы надлежащего обслуживания и ремонта коммунальных сетей, оперативно ликвидировать возможные аварийные ситуации. Михаил Ведерников предложение поддержал. К работе привлекут специалистов регионального комитета по строительству и ЖКХ.

Михаил Ведерников согласился и с еще одной инициативой, касающейся выработки уже на региональном уровне системных мер поддержки для различных групп коммунальных предприятий в зависимости от их финансово-хозяйственного положения.

Речь зашла и об отдельных направлениях совершенствования системы местного самоуправления в условиях предстоящей реформы. В числе приоритетных — формирование профессиональной команды муниципалов, что напрямую связано с организацией обучения и повышением квалификации служащих.

Валентина Понизовская рассказала, что в органах местного самоуправления трудится более 2 тысяч специалистов. При ежегодной поддержке региона совет организует обучающие мероприятия. Только за прошлый год квалификацию повысили около 600 человек по 10 направлениям. В этом году работа продолжается. В планах — организация целевого обучения специалистов для органов местного самоуправления в высших учебных заведениях.

Председатель совета муниципальных образований обратилась к губернатору с просьбой организовать систему наставничества профильных комитетов над специалистами на местах, в том числе проведение тематических семинаров по актуальным вопросам. Михаил Ведерников отметил, что поручение организовать соответствующую работу будет дано всем заместителям губернатора, чтобы семинары начали проводить уже в этом году.

Кроме того, Михаил Ведерников поддержал инициативу Валентины Понизовской включить Ассоциацию «Совет муниципальных образований Псковской области» в перечень субъектов законодательной инициативы. Соответствующие изменения внесут в устав региона.