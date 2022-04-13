Политика

Анатолий Копосов призвал политиков не видеть в оппонентах врагов

Вышедший из рядов КПРФ экс-секретарь областного отделения компартии Анатолий Копосов прокомментировал мотивы решения стать помощником председателя областного Собрания, члена «Единой России» Александра Котова.

«Пошел к политическому врагу» – так, по словам Анатолия Копосова, отреагировали на его решение однопартийцы.

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«Мы не враги, у нас есть много общих вопросов, которые мы должны решать сообща. И на пленуме обкома партии я напомнил, что в Собрании депутатов был инициатором принятия законов о ветеранах труда и о статусе детей войны в Псковской области. Без Котова и губернатора эти законы не приняли бы. Лично Котов тогда создал комиссию, которой удалось прийти к согласованным, юридически безупречным формулировкам. В итоге закон был принят единогласно», - приводит позицию Анатолия Копосова телеграм-канал областного Собрания депутатов.

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Анатолий Копосов отметил, что после выхода информации ему многие звонили и даже поздравляли, а в обкоме назвали врагом. Прийти к результату можно только сообща – не враждуя, а договариваясь, уверен политик, за плечами которого работа в пяти созывах областного Собрания. Коммунист отметил, что его выход из КПРФ никак не связан с работой помощником.