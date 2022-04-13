Политика

В обкоме КПРФ прокомментировали выход из партии Анатолия Копосова

«Решение Анатолия Копосова выйти из КПРФ — это его желание. Уставом партии не запрещено выходить из нее», - об этом Псковской Ленте Новостей заявил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, комментируя решение однопартийца покинуть ряды организации.

По мнению Петра Алексеенко, решение Анатолия Копосова связано с тем, что ранее он стал помощником председателя Псковского областного Собрания депутатов, члена «Единой России» Александра Котова.

На прошедшем в субботу пленуме областного отделения КПРФ Анатолию Копосову задавались вопросы о мотивах его решения стать помощником спикера регионального парламента, сообщил первый секретарь обкома. Однако раскрывать подробности дискуссии по этому поводу он не стал.

«Это внутреннее дело нашей партии», - заявил Петр Алексеенко.

Как сообщалось ранее, бывший секретарь обкома компартии Анатолий Копосов вышел из КПРФ. Причиной такого шага коммунист, вступивший в ряды коммунистической партии в 1979 году, назвал внутренние разногласия в политической организации, которые могут навредить общему делу.