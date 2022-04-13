Политика

На участие в праймериз ЕР по выборам в Псковскую гордуму заявились еще четыре человека

Еще четыре человека выдвинулись на праймериз «Единой России» по определению кандидатов на выборы в Псковскую городскую Думу. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Документы на участие в предварительном голосовании подали Татьяна Федорова, Алексей Форш, Александр Тищенко и Инга Кузьмина.

Ранее сообщалось, что в праймериз планируют участвовать действующие депутаты Валерий Тюменцев (округ №5), Григорий Стороненков (округ №12), Дмитрий Барабанов (округ №14), руководитель фракции «Единая Россия», депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №15 Денис Иванов, а также Максим Хорошилин, Константин Вересов (оба заявляются на округ №15) и Мария Лисенкова (округ №1), Иван Мешков.

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Регистрация кандидатов на предварительное голосование продлится до 28 апреля. Процедура пройдет в электронном формате с 23 по 29 мая на сайте. В голосовании смогут принять участие все, кто обладает активным избирательным правом. Претендентами на выдвижение от партии могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане.

«Единая Россия» - единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования в ходе открытых предварительных выборов.