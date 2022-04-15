Политика

В «Роскосмосе» опровергли информацию о переходе Рогозина в ЛДПР

Информация о переходе руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в Либерально-демократическую партию России не соответствует действительности. Он продолжает работать над космической программой. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщают отечественные СМИ со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

На снимке: генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в день приезда на космодром «Восточный» президента России Владимира Путина. 12 апреля 2022 года

Ранее в ряде Тelegram-каналов была опубликована информация о том, что Дмитрий Рогозин может возглавить ЛДПР после смерти Владимира Жириновского. Также сообщалось о возможном слиянии структур «Родины», близкой к главе «Роскосмоса», и либерал-демократов.

В пресс-службе ЛДПР заявили, что готовы принять Рогозина в свои ряды, однако нового партийного лидера выберет съезд.

«Мы готовы принять в партию уважаемого и значимого человека, но руководство партии избирается съездом», — цитирует заявление партии «Газета.ру».

Напомним, что съезд партии планируется провести в мае 2022 года.

Фото: kremlin.ru