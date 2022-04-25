Политика

Канцелярия консульства Эстонии в Пскове прекращает работу

Для получения визовых и консульских услуг псковичам предлагают обращаться в Посольство Эстонской Республики в Москве. Об этом сообщается на сайте Канцелярии консульства Эстонии.

«Выдача готовых документов (паспортов, ИД-карт, карт вида на жительство), поступивших в консульство, осуществляется до 5 мая 2022 года», – говорится в сообщении.

Документы, которые не были получены в Псковской Канцелярии Генерального Консульства Эстонии в Санкт-Петербурге до 5 мая 2022 года, будут отправлены в Посольство Эстонской Республики в Москве. Для получения документов необходимо предварительно зарегистрироваться на прием к консулу.

«В случае, если вы желаете получить документ в Эстонии, то вам необходимо самостоятельно связаться с Департаментом полиции и погранохраны Эстонии и изменить место выдачи. Все визовые ходатайста, принятые до 25 апреля 2022 года будут рассмотрены. Паспорта вместе с принятыми решениями будут возвращены в назначенные даты», – добавили специалисты.