«Гонки по вертикали»: губернатор у президента, батл на дебатах и «самые конкурентные выборы»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Темы выпуска:

Встреча президента Владимира Путина с губернатором Михаилом Ведерниковым.

«Самые конкурентные выборы» в России - в Псковской области.

Батл на предвыборных дебатах в прямом эфире радио ПЛН FM.

Предварительные итоги избирательной кампании-2026.

Центральной темой в общественно-политической жизни региона на минувшей неделе стала встреча президента России Владимира Путина с псковским губернатором Михаилом Ведерниковым - прошла она, кстати, спустя ровно восемь лет после того, как глава региона впервые победил на выборах в таком далеком 2018-м. Аудиенции губернаторов у президента бывают не так часто, помимо прочего, такие встречи - подтверждение доверия региональным руководителям со стороны федеральной власти. Учитывая, что от президента у нас зависит если не всё, то очень многое, для любого главы региона такое событие очень важно и влияет на его позиции. И нет сомнений, что прошедшая встреча отразится на показателях псковского губернатора в рейтингах и политологи зафиксируют, как принято говорить, восходящий тренд у руководителя, деятельность которого одобрил президент. А то, что поддержал - это, по протокольной части встречи, несомненно. Ни критики, ни замечаний, напротив, несколько раз продемонстрированное одобрение действий губернатора.

Владимир Путин, президент России: Хорошо, спасибо.

Другой важный момент - встреча состоялась, считай, за неделю до выборов депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области. Губернатор ведет на них команду «Единой России», и встреча в Кремле - это еще и месседж региональным элитам и сигнал всем, кого поддерживает президент.

Между тем до выборов остаются считанные дни, избирательная кампания на финишной прямой. И тут делаются прогнозы, подводятся предварительные итоги, проводится сравнительный анализ. И вот что интересно: выборы в законодательные собрания Псковской области и Карелии названы самыми конкурентными в России - по числу участвующих в них политических объединений. Как отмечает газета «Ведомости», в обоих регионах выдвинуто аж по девять списков кандидатов от партий.

- Огласите весь список, пожалуйста (из фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика»)

В Псковской области это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина», «Коммунисты России» и «Яблоко». Правда, регистрация списка последней была отменена Псковским областным судом (битвы на юридическом фронте - одна из отличительных особенностей этой кампании; теперь чуть ли не главные люди в предвыборных штабах - электоральные юристы). Так что одной партией у нас, увы, меньше - теперь их восемь, столько же, сколько в Подмосковье, Красноярском крае, Новгородской и Тверской областях, а всего выборы в региональные парламенты в ЕДГ пройдут в 39 субъектах Федерации.

Так или иначе, исключение «Яблока» вписывается в планы региональных властей по выкорчевыванию этой партии из псковского регионального парламента, в котором она представлена последние пятнадцать лет, с 2011-го. В целом мы видим, что «Яблоко» снимают на выборах и на федеральном уровне, и в регионах. Как уже неоднократно отмечено обозревателями, исключение яблочников рождает вопрос, как поступят сторонники этой партии, и шире - часть протестного электората, которая не видит в списке участников выборов ту силу, за которую можно было бы проголосовать. Вот им, этим избирателям, куда деваться?

- Вот вопрос… Вы ж наповал меня бьете этим вопросом (из фильма «Место встречи изменить нельзя»)

Проигнорируют ли они выборы, что может сказаться на явке? Или все-таки придут на участки, а если так - то за кого проголосуют, и кто будет главным бенефициаром снятия списка «Яблока»? Как следует из результатов свежего исследования Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), больше всех на федеральном уровне от этого могут выиграть «Новые люди», потом - партия «Зеленые», далее - КПРФ и Партия прямой демократии.

Это исследование РАСО интересно еще и тем, что эксперты оценили качество предвыборных кампаний партий. Оценка политологов проводилась по 10-балльной шкале, но максимальной проставленной оценкой оказалось 7. Этот балл получила «Единая Россия» за качество месседжа, образа, полевую кампанию, билборды и АПМ, работу в СМИ, с экспертами и лидерами общественного мнения. Всего у партии 72 балла. На втором месте «Новые люди» с 63 баллами - «семерку» они получили за качество образа и участие в дебатах. Далее оценки снижаются. Ставшая третьей КПРФ (54 балла) получила шестерку за месседж, полевую кампанию и участие в дебатах. Кстати - об этих предвыборных встречах на телевидении и радио. Только ленивый обозреватель не высказался в том смысле, что институт дебатов деградировал: они блеклые, унылые, показывают их в неудобное время, мало кому они интересны, на региональном уровне единороссы туда не ходят, кандидаты от системной оппозиции малоотличимы и неярки - в общем, всё уныло и безрадостно.

- Жалкое зрелище. Душераздирающее зрелище. Кошмар (из фильма «Винни-Пух и все-все-все»).

Впрочем, если не стоять над душой у кандидатов с секундомером у виска, не загонять их в строгие рамки и дать людям возможность нормально разговаривать, спорить, убеждать - то и дебаты выходят живые, интересные и содержательные.

Что продемонстрировала на минувшей неделе встреча в прямом эфире ПЛН FM шести руководителей региональных отделений партий. То есть мы собрали практически всех - участники вначале посокрушались: мол, представителя «партии власти» нет, его не спросишь, а к другим участникам встречи - такой же «системной оппозиции», как они сами - вопросов вроде бы и нет. Однако тут же и вопросы друг другу появились, и повод для критики, троллинга, колкостей. Весьма неожиданно тон задал руководитель реготделения «Партии пенсионеров», зампредседателя Псковской городской Думы Михаил Иванов - противопоставил не получающим бюджетное бабло непарламентским партиям те, что представлены в Госдуме и финансируются из бюджета, а раз так - призвал к ответу: мол, где результат, что вы сделали-то. Тут же получил отповедь от коллег из парламентских партий, и понеслось - заговорили все, иногда даже одновременно. Свои пять копеек, как водится, вставил руководитель псковского отделения «Родины» Павел Бикташев - раскритиковал коммунистов.

Павел Бикташев, руководитель регионального отделения «Родины»: Никогда вы к власти не придете, к советской власти. Когда люди к власти шли в 1917 году - там был Дзержинский, Троцкий, Ульянов-Ленин. Ты посмотри на Зюганова, Харитонова.

Дмитрий Михайлов, секретарь обкома КПРФ: Там молодых много.

Павел Бикташев: Да Афонин - это молодой Зюганов. Приспособленцы. Живете хорошо, по полмиллиона зарплаты. Ленин-то где жил? В шалаше - для него это важнее было.

Дмитрий Михайлов: Я думаю, мы все скоро будем в шалашах жить.

Вот так это проходило в прямом эфире. Запись предвыборных дебатов доступна на сайте ПЛН и в наших группах в соцсетях - посмотрите, если вдруг пропустили. Пересказывать все повороты этой дискуссии не буду - отмечу лишь, что участники программы рассказали о том, с чем идут на выборы, на какой результат рассчитывают, борются ли за власть в Псковской области (или тут какие-то другие цели) и как собираются завоевывать голоса того самого протестного электората. Хватало и неожиданностей: скажем, Дмитрий Михайлов, второй секретарь обкома КПРФ - партии, ряды которой на выборах поредели из-за снятия кандидатов, благодарил облизбирком и лично председателя комиссии Игоря Сопова за высокую организацию избирательной кампании, а либерал-демократ Антон Минаков (притом, что ЛДПР вроде как грех жаловаться на палки в колеса и прочие козни, если не считать истории со снятием себежского активиста Юрия Мягкова) сравнил выборы в условиях жесткого избирательного законодательства с ходьбой по минному полю: говорит, шаг вправо, шаг влево - и всё, ты уже не кандидат.

Антон Минаков, региональный координатор ЛДПР: Очень сложно зарегистрироваться в первую очередь. А во-вторых, когда ты зарегистрировался , вот не дай тебе бог одно лишнее слово сказать - шаг влево, шаг вправо - вот сейчас кто-то скажет, что борется за власть, а его сразу могут привлечь по статье - дискредитация российской власти или дискредитация российской армии. Если эта тенденция сохранится - мне страшно представить, как выборы будут выглядеть через 5 лет.

Про различные ограничения в избирательном законодательстве, в том числе при выпуске агитационно-пропагандистских материалов, говорила и руководитель регионального отделения «Справедливой России» Наталья Тудакова - дескать, чего ни коснись, того и нельзя в АПМ.

Наталья Тудакова, руководитель регионального отделения «Справедливой России»: Последню