В Псковской области на участие в ДЭГ зарегистрировались почти 53,8 тысячи человек

Завершился этап подачи заявлений на дистанционное электронное голосование и участие в голосовании по месту нахождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

По итогам поданных заявлений в ДЭГ примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно будет 18, 19 и 20 сентября до 20:00 на платформе vybory.gov.ru.

7 490 избирателей включены в списки для голосования по месту нахождения.

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.