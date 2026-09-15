Избирком Псковской области отказал в регистрации доверенных лиц кандидата в депутаты Госдумы от «Яблока»

Избирательная комиссия Псковской области отказала в регистрации доверенных лиц кандидата в депутаты Государственной Думы девятого созыва по одномандатному избирательному округу №150 Евгения Васильева («Яблоко»). Решение принято в ходе 184-го заседания облизбиркома 15 сентября.

Фото: псковское «Яблоко»

Уточняется, что не были представлены документы установленной формы в облизбирком. Те, что представили, не соответствуют требованиям, предъявляемым законом в части регистрации доверенных лиц. 20 людям в итоге отказали в регистрации доверенными лицами кандидата от «Яблока».

Доверенные лица кандидата в депутаты могут, в частности, присутствовать без дополнительного разрешения на заседаниях избирательных комиссий; наблюдать за работой комиссий со списками избирателей, бюллетенями, протоколами об итогах голосования; знакомиться с протоколами об итогах голосования и результатах выборов.

Евгений Васильев — уроженец Гдова, депутат Собрания Гдовского муниципального округа. Ранее он работал в органах безопасности и администрации Гдовского района, имеет военное образование, является капитаном первого ранга запаса и полковником таможенной службы.

Напомним, также кандидатами в депутаты Госдумы по одномандатному избирательному округу №150 зарегистрированы Александр Козловский («Единая Россия»), Михаил Иванов («Партия пенсионеров»), Дмитрий Михайлов (КПРФ), Игорь Романов («Новые люди»), Антон Минаков (ЛДПР), Наталья Тудакова («Справедливая Россия»), Павел Бикташев («Родина»), Кирилл Сорокин («Зеленые»).

Ранее списки «Яблока» по искам партии «Родина» сняли с выборов депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области.

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.