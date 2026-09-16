Центр общественного наблюдения за ходом голосования на выборах открылся в Пскове

Открытие Центра общественного наблюдения за ходом голосования на выборах состоялось в Доме профсоюзов в Пскове сегодня, 16 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

На открытии присутствовали председатель Общественной палаты Псковской области, руководитель Центра общественного наблюдения за выборами на территории региона Александр Седунов, заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Сергей Кулаков и один из наблюдателей Антон Чижиков.

Как отметил Александр Седунов, на данный момент у центра наблюдения уже высокая степень готовности, несмотря на то, что для всех желающих он откроет свои двери в Единый день голосования - с 18 по 20 сентября.

В центре наблюдения за ходом голосования на выборах любой желающий сможет в режиме реального времени наблюдать за отсутствием каких-либо нарушений на избирательных участках не только Псковской области, но и всей России.

«В нашем центре можно получить дополнительную информацию о том, что происходит на участках в целом по стране, причем как индивидуально - в наших рабочих компьютерах, так и на больших экранах. Общественная палата и штаб наблюдений подписали несколько соглашений, в том числе и с политическими партиями, которые мы также сюда приглашаем, чтобы мы смогли вместе смотреть за ходом голосования», — добавил председатель Общественной палаты Псковской области.

На всех 567 избирательных участках Псковской области будут находиться представители Общественной палаты, чтобы избиратель мог убедиться в честности, открытости и легитимности выборов. Несмотря на то, что голосование начнется только в пятницу, 18 сентября, представители Общественной палаты, сам штаб общественного наблюдения, а также наблюдатели уже приступили к работе.

«Сегодня уже все работает, как работают и наблюдатели, которые будут давать информацию в начале работы каждого избирательного участка, в конце работы, а также по итогу подсчета голосов 20 сентября», — добавил Александр Седунов.

Как отметил Сергей Кулаков, в Центре общественного наблюдения все три дня голосования также будут дежурить члены Избирательной комиссии Псковской области.

«В данном центре можно будет следить не только за избирательными участками, но и за ходом дистанционного электронного голосования, для участия в котором было подано более 50 тысяч заявлений», — добавил заместитель председателя облизбиркома.

Сергей Кулаков также напомнил о том, что для всех, кто впервые голосует на избирательных участках, подготовлены сувениры: обложка, картхолдер и брелок с изображением барса, флага и герба Псковской области.

Антон Чижиков поделился, что является наблюдателем не первый год: «Для меня быть наблюдателем достаточно важно, как и для большинства наблюдателей. Потому что намного лучше, когда ты сам погружаешься в процесс и видишь, как это происходит изнутри».

Центр общественного наблюдения за ходом голосования на выборах откроет свои двери для посетителей 18 сентября в 8:00 и завершит свою работу 20 сентября. Для наблюдения за избирательными участками гражданам необходимо будет иметь с собой паспорт, его нужно будет предъявить для регистрации в центре.

При наблюдении за ходом голосования не только специально подготовленные наблюдатели, но и обычные граждане смогут зафиксировать нарушения на избирательных участках. Александр Седунов рассказал, что в таком случае гражданину необходимо сообщить об этом представителям центра наблюдения, которые, в свою очередь, оповестят об этом работников избирательного участка, где было замечено нарушение.

«Мы и были созданы для того, чтобы отслеживать подобные нарушения. Потому что нам доступна не только видеотрансляция, но режим видеозаписи. С помощью конкретного наблюдателя на конкретном избирательном участке можно будет узнать и понять, произошло нарушение или, наоборот, ничего не произошло. Это тоже очень важно», — заключил Александр Седунов.

18-20 сентября жители региона будут выбирать депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва. Также состоится три муниципальные избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Собрания депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу в Невельском, Новоржевском и в Псковском муниципальных округах.