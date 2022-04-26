Политика

Александр Котов: Законотворчество не может основываться на популизме

Председатель Псковской областного Собрания Александр Котов поздравил депутатов всех уровней, сенаторов, жителей региона с Днем российского парламентаризма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Парламентаризм является одной из форм представительной демократии, через этот механизм обеспечивается публичный диалог различных политических и социальных общностей, - сказал Александр Котов. - Широкое народное представительство позволяет вырабатывать государственные решения, наиболее точно отвечающие интересам большинства населения страны. При этом важно понимать, что законотворчество не может основываться на популизме – процесс формирования правовой базы должен базироваться на чётком следовании букве закона и ответственности каждого депутата за каждое принятое решение».

По его словам, парламентаризм – неотъемлемая часть современного общества и системообразующий фактор российской государственности. «Уверен, сохранение традиций народовластия и укрепление принципов парламентаризма имеют огромное значение для развития нашей страны», - отметил Александр Котов.