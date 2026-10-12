Рейтингомер: 8 лет для Ильиной, позор коммуниста и назначение врио министра

Салют! Как всегда по понедельникам с вами Господин Рейтингомер — автор обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора.

-5 Наталья Ильина

Самую низкую отрицательную оценку минус пять получает экс-ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина. Обвиняемой в мошенничестве и превышении должностных полномочий фигурантке громкого уголовного дела грозит до 8 лет лишения свободы. Именно такой срок запросил для подсудимой государственный обвинитель. Суд над госпожей Ильиной продолжится 15 октября.

-4 Александр Грацкий

Минус четыре ставим ранее осужденному за взятки экс-замглавы администрации Пскова Александру Грацкому. Он уже давно сидит за решеткой, но неприятности продолжаются. Приставы увеличили требования по конфискации имущества, дело рассматривает Псковский городской суд. Напомним, господин Грацкий был осужден на 11 лет, а также получил штраф в размере 6 миллионов рублей.

-3 Валерий Зайцев

Минус три отправляем в Печоры главе муниципального округа Валерию Зайцеву. В работе возглавляемой им администрации косяк следует за косяком. На днях суд удовлетворил иски местных жителей и обязал печорскую власть организовать бесплатную перевозку учащихся от места их жительства до школы и обратно. До этого, несмотря на неоднократные обращения родителей, перевозка детей так и не была организована. Наблюдая за бесконечными претензиями к работе печорского главы, задаемся вопросом: неужели это и есть результат муниципальной реформы, когда управленцу, к работе которого постоянно возникают претензии, всё прощается и сходит с рук?

-2 Дмитрий Михайлов

«Опять двойка» в дневнике секретаря псковского обкома КПРФ Дмитрия Михайлова. Отрицательной оценкой отмечаем позорную для оппозиционера, до неприличия заискивающую, позицию перед властью. Вместо того, чтобы ставить перед ней вопросы и отстаивать интересы своих избирателей, один из лидеров областного отделения компартии использовал встречу с губернатором, чтобы… поблагодарить и публично пообещать: мол, «всё у нас будет благополучно».

-1 Ирина Белоконь

Минус один получает глава областного управления Федеральной антимонопольной службы Ирина Белоконь. Катавасия на рынке топлива продолжается, люди не скрывают негативных эмоций из-за скачков цен на газ на заправках. Однако псковские антимопольщики, в отличие от коллег из многих других регионов, продолжают сидеть ровно — заметных действий и внятной публичной позиции как не было, так и нет.

0 Оксана Ильина

Нейтральную оценку ставим Оксане Ильиной, назначенной врио министра транспорта и дорожного хозяйства Псковской области. Напомним, что ранее руководящий пост покинул Станислав Стармолотов, ставший врип главы Пскова. Оксана Ильина в последние годы работала в дорожном комитете (ныне — министерстве), в том числе первым замом руководителя. А ранее подполковник полиции занимала должности зампредседателя координационного совета при областном управлении МВД и начальника Центра лицензионно-разрешительной работы УМВД.

+1 Владимир Харитонов

Фото: ООО «Айрон Барбер»

Плюс один заработал учредитель и коммерческий директор псковской производственной компании «Айрон Барбер» Владимир Харитонов. Он стал единственным представителем Псковской области в ТОП-100 полуфиналистов Всероссийской премии «Молодой предприниматель России» от Росмолодежь.

+2 Владимир Никитин

Плюс два получает экс-лидер псковских коммунистов, член ЦК КПРФ, руководитель общественного движения «Патриоты Псковского края» Владимир Никитин. После выборов он написал большую аналитическую статью, в которой дал достаточно объективный анализ избирательной кампании для КПРФ, указал на ее ошибки, похвалил ЛДПР и призвал однопартийцев правильно извлечь уроки из допущенных ошибок.

+3 Ирина Баранова

Строчкой выше, на плюс три, поднялась региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Псковской области Ирина Баранова. Положительной оценкой отмечаем ее активность в публичной сфере, грамотные комментарии в масс-медиа и открытие нового обновленного офиса финансового учреждения.

+4 Епископ Варнава

Фото: Великолукская епархия

Плюс четыре получает епископ Великолукский и Невельский Варнава. В новом храме Успения Пресвятой Богородицы в Великих Луках состоялась первая Божественная литургия. Богослужение возглавил епископ Варнава. Первая литургия стала важным этапом в истории нового храма, строительство которого продолжается при участии представителей городской власти и общественности.

+5 Светлана Мельникова

Максимально высокую оценку плюс пять заслужила директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Так мы отмечаем яркое празднование 150-летия учреждения культуры и произошедшее за последние годы его превращение в центр социокультурной жизни региона. Напомним, Псковский музей - один из старейших в России, он обладает уникальным фондом от шедевров древнерусской иконописи и фресок Мирожского монастыря до полотен Репина, Айвазовского, Шагала в картинной галерее.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю.