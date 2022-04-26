Политика

Поправки в Устав Псковской области рассмотрели в региональном парламенте

Поправки в Устав Псковской области рассмотрели члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента. Об этом с заседания комитета, которое проходит 27 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова рассказала, что в законопроекте устанавливается единая система публичной власти в регионе, в которую входят федеральные органы исполнительной власти, иные федеральные органы, осуществляющие свои полномочия на территории Псковской области, органы государственной власти Псковской области, иные государственные органы Псковской области, органы местного самоуправления.

В соответствии с федеральным законом №414-ФЗ в законопроекте о поправках в Устав региона «О регулировании отдельных вопросов организации публичной власти в Псковской области» приводится следующая система органов государственной власти Псковской области:

законодательный орган Псковской области - Псковское областное Собрание депутатов;

высшее должностное лицо Псковской области - губернатор Псковской области;

высший исполнительный орган Псковской области - правительство Псковской области;

иные исполнительные органы Псковской области.

Администрация Псковской области, согласно поправкам, переименовывается в правительство Псковской области с 1 июня 2022 года. Данная норма прямо закреплена в статье 2 законопроекта.

Глава IV Устава, посвященная Псковскому областному Собранию депутатов, излагается законопроектом в новой редакции.

В соответствии с федеральным законом №414-ФЗ в новой редакции указанной главы наряду с определением статуса Псковского областного Собрания депутатов, как представительного и единственного законодательного органа государственной власти региона, закреплено понятие «установленное число депутатов» (26 депутатов), определены срок полномочий депутата (5 лет), сроки начала и прекращения полномочий депутата (со дня избрания до дня начала работы Псковского областного Собрания депутатов нового созыва), установлен возрастной ценз для избрания депутатом регионального парламента (21 год).

В законопроекте отражаются гарантии депутатской деятельности, которые закреплены в действующей редакции Устава, и отдельной нормой закреплено обладание депутатом неприкосновенностью в пределах, установленных федеральным законом № 414-ФЗ.

Кроме того, в законопроекте впервые установлена структура Псковского областного Собрания депутатов и указано, что региональный парламент избирает председателя и заместителей председателя, формирует комитеты и комиссии областного Собрания депутатов, избирает председателей и заместителей председателей комитетов и комиссий, формирует Совет областного Собрания депутатов и свой аппарат.

Также в законопроекте прописано право Псковского областного Собрания образовывать Молодежный парламент, временные комитеты и временные комиссии, иные временные рабочие органы.

В документе конкретизировано, что депутат областного Собрания замещает государственную должность Псковской области вне зависимости от осуществления им депутатской деятельности на профессиональной (постоянной) основе или без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе).

Предложенные поправки предлагают концептуально изменить положения Устава в части установления в отдельной статье всех полномочий Псковского областного Собрания депутатов, а именно — закрепить в Уставе только основные полномочия законодательного органа, установив, что ПОСД осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией РФ, федеральными законами и законами Псковской области.

Законопроект дополняет главу IV Устава нормативными положениями, регулирующими законотворческую деятельность областного Собрания.

В законопроекте в соответствии с федеральным законом № 414-ФЗ закреплено, что постановления Псковского областного Собрания депутатов принимаются большинством от установленного числа депутатов (в действующей редакции — большинством от числа избранных депутатов).

Право законодательной инициативы в законопроекте предоставлено прокурору Псковской области (в действующей редакции Устава – прокуратуре Псковской области).

Кроме того, правом законодательной инициативы впервые наделяется совет муниципальных образований Псковской области.

В итоге право законодательной инициативы принадлежит депутатам областного Собрания, комитетам регионального парламента, губернатору и прокурору региона, совету муниципальных образований Псковской области, представительным органам местного самоуправления муниципальных образований, главам муниципальных образований, а также облизбиркому, областному суду, Арбитражному суду Псковской области, региональной Общественной палате по вопросам их ведения.

Главы V Устава «Исполнительные органы Псковской области» будет изложена в новой редакции.

В систему исполнительных органов Псковской области входит губернатор Псковской области, правительство Псковской области и иные исполнительные органы Псковской области. В соответствии с федеральным законом № 414-ФЗ система и структура исполнительных органов Псковской области определяется губернатором, который руководит исполнительной властью в регионе.

В законопроекте установлено образование в системе исполнительных органов обязательного финансового органа Псковской области.

Согласно поправкам, губернатор, являясь высшим должностным лицом, избирается на пять лет гражданами РФ, проживающими на территории Псковской области и обладающими активным избирательным правом.

Также документ определяет основные полномочия губернатора области, основания и порядок прекращения его полномочий, порядок временного исполнения полномочий губернатора области. В частности, он формирует и возглавляет правительство области, принимает решение об его отставке.

Новые редакции статей 52 - 57 главы V Устава посвящены вопросам правового статуса правительства области и основных полномочий правительства области, урегулированы общие вопросы издания правовых актов правительством области и исполнительными органами области.

Согласно статье 37 федерального закона №414-ФЗ Уставом субъекта РФ, помимо органов государственной власти субъекта РФ, могут создаваться иные государственные органы региона, учреждаться государственные должности субъекта РФ.

В реализацию указанной нормы законопроектом предлагается включить в Устав новую главу VI «Иные государственные органы Псковской области», в которой закреплено создание обязательных государственных органов Псковской области, а именно Избирательной комиссии Псковской области, территориальных избирательных комиссий и Счетной палаты Псковской области. Правовое положение данных органов определяется федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними региональными законами.

Помимо этого, учитывая требования федерального закона № 414-ФЗ, в новой редакции Устава закреплено учреждение государственных должностей уполномоченного по правам человека в Псковской области, уполномоченного по правам ребенка в Псковской области, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области.

В новой главе VII Устава представлены положения о взаимодействии органов публичной власти в Псковской области, приведенные в соответствие с Федеральным законом № 414-ФЗ. Согласно законопроекту, в указанной главе исключено участие регионального парламента в согласовании назначения на должность первых заместителей губернатора области.

В предлагаемой редакции главы VIII «Экономическая основа деятельности органов публичной власти Псковской области» прописаны основы экономической деятельности органов публичной власти области, предусмотренные Федеральным законом № 414-ФЗ.

Глава IX Устава «Местное самоуправление в Псковской области» устанавливает, что органы местного самоуправления в регионе входят в единую систему публичной власти в Псковской области.

Положения, касающиеся деятельности Псковского областного Собрания депутатов, губернатора и правительства области, иных исполнительных и государственных органов области, вступают в силу с 1 июня 2022 года.

Законопроект устанавливает, что с 1 июня 2022 года губернатор области осуществляет полномочия высшего должностного лица области в соответствии с Уставом.

Глава об экономической основе деятельности органов публичной власти области вступает в силу с 1 января 2023 года.

Законопроект также содержит переходные положения, касающиеся его правоприменения в период приведения правовых актов области в соответствие с обновленным Уставом Псковской области, которое должно быть завершено к 1 января 2023 года.

В частности, до приведения правовых актов области в соответствии с обновленным Уставом понятие «законодательный (представительный) орган государственной власти» применяется как равнозначное понятию «законодательный орган»; наименование «администрация Псковской области» применяется в правовых актах Псковской области как равнозначное наименованию «правительство Псковской области».

Принятие законопроекта о поправках в Устав Псковской области «О регулировании отдельных вопросов организации публичной власти в Псковской области» не потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета.

«Заместители губернатора остаются заместителями губернатора?» - поинтересовался после доклада Натальи Волковой вице-спикер, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков.

«Заместители губернатора ими же остаются», - уточнила она. По ее словам, они будут входить в правительство региона без переименования своих должностей.

«А клятва вводится у глав муниципальных образований?» - спросил Александр Братчиков.

«Устав области это не регламентируют», - отметила Наталья Волкова. По ее словам, данные вопросы могут регулироваться уставами муниципальных образований.

«Представленный проект закона соответствует федеральному законодательству», - добавил старший помощник прокурора области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами, органами местного самоуправления Сергей Тимофеев.

Комитет рекомендовал принять проект закона в двух чтениях на сессии регионального парламента 28 апреля.