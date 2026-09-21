Единороссы лидируют в одномандатных округах на выборах в Заксобрание Псковской области

По оперативным данным, кандидаты от «Единой России» лидируют в одномандатных избирательных округах на выборах в Законодательное Собрание Псковской области.

Алексей Севастьянов лидирует в первом округе, Евгений Васильев - во втором, Елена Синёва - в третьем. Пока нет предварительных данных по голосованию в одномандатном округе №4.

По пятому округу с большим отрывом на первом месте Дмитрий Белюков, по шестому - Юлия Ярышкина.

В седьмом округе большинство голосов набирает Андрей Ключко, в восьмом - Дмитрий Мельцер. Михаил Каратыш лидирует в девятом округе.

Надежда Васильева побеждает в 10 округе, набирая 1 489 голосов. Вторая в этом округе пока Александра Радион («Новые люди»), у нее 388 голосов, третий Петр Алексеенко (КПРФ) - 375 голосов.

В округе №11 на данный момент лидер - Игорь Дитрих. Данных по округу №12 сейчас еще нет.

Дарья Козьякова пока на первом месте в 13-м округе, набирая 2 203 голоса. Коммунист Александр Баев пока второй - 755 голосов.

Выборы в Законодательное Собрание Псковской области вновь проходят по смешанной системе (одномандатным округам и партийным спискам). Собрание будет сформировано из 26 депутатов. 13 из них избираются в одномандатных избирательных округах и 13 – по спискам политических партий.

На 26 депутатских мандатов в Законодательном Собрании Псковской области претендуют 437 человек.

В 2021 году на выборах в региональный парламент партия «Единая Россия» получила квалифицированное большинство: кандидаты-единороссы одержали победу во всех 13 одномандатных округах, ещё шесть мест получили в результате распределения партийных мандатов. В итоге в состав фракции «Единая Россия» вошли 19 депутатов. У КПРФ, как и прежде, был второй результат - три партийных мандата. Ещё четыре политических объединения получили по одному мандату: «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», ЛДПР, «Новые люди» и «Яблоко». Депутаты сформировали шесть фракций.