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Александр Козловский: Интерес к выборам говорит о неравнодушии псковичей к их будущему

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Интерес граждан к прошедшей избирательной кампании говорит о неравнодушии граждан к жизни страны. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы Александр Козловский в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Каких-то больших нарушений и жалоб не было. Прошедшая кампания была конкурентная. Была достойная явка на избирательные участки, процент проголосовавших выше предыдущих кампаний. Я вижу, что к этим выборам был больший интерес, это означает, что граждане неравнодушны к будущему России, ее развитию и к тому, кто будет представлять их интересы в Государственной Думе и Законодательном Собрании Псковской области», - высказал свое мнение Александр Козловский.

Он также призвал дождаться официальных результатов выборов. «О результатах выборов говорить пока рано. Мы дождемся официальных результатов избиркома, но я уверен в победе «Единой России» и наших кандидатов. О мандатах также судить пока рано, надо дождаться официальных результатов», - добавил депутат.

Политик отметил, что повысить интерес к выборам помогают такие акции, как «Детское голосование». По его мнению, это поможет в будущем привлечь новых избирателей. «Явка в этот раз выше предыдущей. На будущее надо привлекать внимание к выборам, проводить встречи, приглашать на участки. Плюс, как в этом году на участках были организованы детские уголки, детские избирательные участки. Дети имели возможность принять участие в голосовании, а в будущем, если эти акции будут проводиться регулярно, они уже будучи совершеннолетними будут приходить голосовать. Такими мероприятиями можно заинтересовать и привлекать новых избирателей на участки», - заключил Александр Козловский. 

Добавим, по результатам обработки 27,27% бюллетеней кандидат от партии «Единая Россия» Александр Козловский лидирует на выборах депутата Государственной Думы по 150-му одномандатному избирательному округу с результатом 47,99%. 

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Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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