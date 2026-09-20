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Игорь Романов: Хотелось бы кратно увеличить представительство партии «Новые люди» в парламенте

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«Конечно, хотелось бы набрать процентов 12–15, чтобы наше представительство кратно увеличилось», - заявил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей секретарь реготделения партии «Новые люди» Игорь Романов.

«Но итоговый результат будет зависеть от того, как прошло голосование на участках. Отмечу, что явка в городе Пскове не очень большая, а по области чуть выше. Поэтому просто ждем и надеемся на лучший исход»,  - сказал Игорь Романов.

Кампания была честной и конкурентной, уверен секретарь. «По крайней мере, не было каких-то недружественных выпадов со стороны других партий. Все выступали на своей площадке, встречались с людьми, агитационные посты не сносили и так далее. Я считаю, что все прошло строго в рамках закона. Знаете, я сам объехал очень много участков по области. Наших наблюдателей было большое количество в разных районах Псковской области и в самом Пскове. Могу сказать, что мы до сих пор находимся с ними на связи, потому что ждем результатов: наши представители сегодня присутствуют на участках и ждут протоколы. Пока никаких нарушений выявлено не было», - отметил Игорь Романов.

Дистанционное электронное голосования политик назвал «замечательной историей». «Она дает человеку возможность не зависеть от посещения своего участка и проголосовать вне его: находясь на даче в выходной день или за пределами региона. Конечно, это должно дать большее количество голосов, нежели ранее, когда ДЭГ не существовало. Этому свидетельствует и тот факт, что в Псковской области на ДЭГ зарегистрировалось, если не ошибаюсь, более 53 тысяч избирателей. Будем надеяться, что значительная часть из них отдала свои голоса через систему именно партии "Новые люди"»,- заключил секретарь.

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