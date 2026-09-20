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Пётр Алексеенко: КПРФ рассчитывает на первое место среди оппозиции

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КПРФ надеется занять первое место среди оппозиционных партий на выборах в Псковской области. Об этом сообщил первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Петр Алексеенко отметил, что злостных нарушений во время кампании не было, она прошла ровно, а явка была хорошей. Политик подчеркнул активность населения и сказал, что надеется на положительный результат для коммунистов.

«Надеемся на положительный результат, на первое место среди так называемых остальных оппозиционных партий», — заявил Петр Алексеенко.

Лидер псковских коммунистов пояснил, что группа штаба работала полный день, связываясь с наблюдателями и консультируя их. Сейчас партия ожидает поступления протоколов.

Отдельно Петр Алексеенко высказался о применении дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Первый секретарь обкома КПРФ обозначил традиционную позицию партии в пользу бумажных бюллетеней.

«Мы категорически против дистанционного голосования, потому что его трудно проконтролировать. И три дня достаточно, чтобы прийти на избирательный участок и проголосовать бумажным бюллетенем», — добавил он.

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