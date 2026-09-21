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После обработки 43% бюллетеней Александр Козловский набирает почти 50% на выборах в ГД

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После обработки 43,36% бюллетеней кандидат от партии «Единая Россия» Александр Козловский лидирует на выборах депутата Государственной Думы по 150-му одномандатному избирательному округу с результатом 49,34%. Такие данные обнародовал ЦИК России.

На втором месте держится коммунист Дмитрий Михайлов (набирает 11,98% голосов), третье место предварительно занимает, обойдя конкурента от ЛДПР, Наталья Тудакова («Справедливая Россия»). У нее на данный момент 8,1%. 

В 150-м одномандатном избирательном округе на кресла депутатов Госдумы претендуют девять кандидатов: партия «Единая Россия» выдвинула Александра Козловского, от КПРФ - Дмитрий Михайлов, от ЛДПР - Антон Минаков, от партии «Новые люди» - Игорь Романов, от партии «Справедливая Россия» - Наталья Тудакова, от партии «Родина» - Павел Бикташев, от «Партии пенсионеров» – Михаил Иванов, от партии «Зеленые» Кирилл Сорокин, от партии «Яблоко» - Евгений Васильев.

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Напомним, в 2021 году на выборах в Государственную Думу кандидат от партии «Единая Россия» Александр Козловский был признан победителем по округу №148. Он набрал 88 032 голоса (38,68%). 

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Тудакова Наталья Викторовна

Тудакова Наталья Викторовна

Руководитель АНО «Центр содействия переселению "Соотечественник"».

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Михайлов Дмитрий Юрьевич

Михайлов Дмитрий Юрьевич

Депутат Псковского областного Собрания

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