В Законодательное Собрание Псковской области по партийным спискам пока проходят пять партий

По предварительным данным ЦИК России, в Законодательное Собрание Псковской области VIII созыва по партийным спискам проходят пять партий.

По результатам обработки 12,54% бюллетеней, 5-процентный барьер проходят «Единая Россия» (53% голосов), КПРФ (12,6%), «Новые люди» (11,3%), ЛДПР (10,4%), «Справедливая Россия» (6,2%).

Выборы в Законодательное Собрание Псковской области вновь проходят по смешанной системе (одномандатным округам и партийным спискам). Собрание будет сформировано из 26 депутатов. 13 из них избираются в одномандатных избирательных округах и 13 – по спискам политических партий.

В бюллетени для голосования по партийным спискам были включены восемь политических объединений: списки региональных отделений «Единой России»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливой России»; партий «Новые люди»; «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»; «Коммунисты России» и «Родина».

На 26 депутатских мандатов в Законодательном Собрании Псковской области претендуют 437 человек.

В 2021 году на выборах в региональный парламент партия «Единая Россия» получила квалифицированное большинство: кандидаты-единороссы одержали победу во всех 13 одномандатных округах, ещё шесть мест получили в результате распределения партийных мандатов. В итоге в состав фракции «Единая Россия» вошли 19 депутатов. У КПРФ, как и прежде, был второй результат - три партийных мандата. Ещё четыре политических объединения получили по одному мандату: «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», ЛДПР, «Новые люди» и «Яблоко». Депутаты сформировали шесть фракций.