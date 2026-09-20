Александр Козловский лидирует на выборах в Госдуму по 150-му округу после обработки менее чем 10% бюллетеней

Кандидат от партии «Единая Россия» Александр Козловский предварительно лидирует на выборах депутата Государственной Думы по 150-му одномандатному избирательному округу с результатом 45,09% после обработки 9,27% бюллетеней. Такие данные обнародовал ЦИК России.

На втором месте идет Дмитрий Михайлов (КПРФ), он набирает 11,42% голосов, на третьем - Антон Минаков (ЛДПР), у него 9,78%.

В 150-м одномандатном избирательном округе на кресла депутатов Госдумы претендуют девять кандидатов: партия «Единая Россия» выдвинула Александра Козловского, от КПРФ - Дмитрий Михайлов, от ЛДПР - Антон Минаков, от партии «Новые люди» - Игорь Романов, от партии «Справедливая Россия» - Наталья Тудакова, от партии «Родина» - Павел Бикташев, от «Партии пенсионеров» – Михаил Иванов, от партии «Зеленые» Кирилл Сорокин, от партии «Яблоко» - Евгений Васильев.

Напомним, в 2021 году на выборах в Государственную Думу кандидат от партии «Единая Россия» Александр Козловский был признан победителем по округу №148. Он набрал 88 032 голоса (38,68%).