Политика

На участие в праймериз ЕР по выборам в Псковскую гордуму заявился Константин Абабков

На участие в праймериз «Единой России» по выборам в Псковскую гордуму заявился руководитель заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» имени В. Румянцева Константин Абабков. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Помимо этого, еще 21 человек решил принять участие в праймериз «Единой России» по определению кандидатов на выборы в Псковскую гордуму.

Так, в их число вошли Максим Леонов, Максим Марченко, Елизавета Новикова, Светлана Тесля, Евгений Васильев, Алексей Форш, Елена Кондратова, Елена Назарова, Наталья Васильева, Юлия Иванова, Наталья Чмиль, Александр Селезнев, Татьяна Григорьева, Ирина Молчанова, Елена Крючкова, Наталья Старосельская, Ирина Куропаткина, Ирина Григорьева, Елена Морозова, Юлия Кудрявцева, Сергей Мусиенко.

А регистрацию кандидатов предварительного голосования - Юрия Бурлина, Валерии Быстровой, Константина Вересова, Любови Николаевой - аннулировали на основании заявления о снятии своей кандидатуры.

Помимо этого, Анна Дмитриева утратила статус кандидата для предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Псковской гордумы.

