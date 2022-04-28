Политика

«Постскриптум»: Смена власти в Пскове и новые правила регистрации в соцсетях. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 2 мая. Об итогах прошлой недели рассказали Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Ключевые темы выпуска:

- Под Идрицей открыли монумент «Зарождение Знамени Победы».

- Областные депутаты шумно и долго обсуждали ситуацию с ценами, изменили устав и ввели возможность электронного голосования, несмотря на протест оппозиции.

- Елена Полонская лишилась всех гордумовских полномочий.

- Новые правила регистрации в соцсетях.

- Кто идет в депутаты – регистрация на предварительное внутрипартийное голосование ЕР продлена до 13 мая.

- А также комментарии, оценки и прогнозы от наших обозревателей Александра Савенко и Алексея Овчинникова.