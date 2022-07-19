Политика

Волонтеры информируют псковичей о возможности дистанционного голосования на выборах

Волонтеры информируют жителей Пскова о возможности проголосовать онлайн на сентябрьских выборах. Об этом сообщается в Telegram-канале Избирательной комиссии Псковской области.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

«С 25 июля на сайте Госуслуг начнется подача заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. С помощью ДЭГ избиратель с постоянной пропиской в городе Пскове на выборах депутатов городской Думы сможет проголосовать онлайн без посещения избирательного участка. Для жителей города такая форма голосования в новинку, поэтому важно довести информацию об удобстве и надежности ДЭГ до всех категорий граждан», - отметили в облизбиркоме.

На протяжении двухдневных праздничных мероприятий, посвященных Дню города, волонтеры молодежного городского центра будут раздавать листовки и рассказывать о возможности проголосовать электронным способом на выборах депутатов Псковской городской Думы.

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Напомним, 8 июня ЦИК РФ согласовала проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах депутатов в Псковскую городскую Думу 11 сентября.

Отметим, что традиционное голосование на избирательном участке сохранится, и каждый может сам сделать выбор в пользу наиболее удобного для него способа волеизъявления.