Волонтеры информируют псковичей о возможности дистанционного голосования на выборах

Волонтеры информируют жителей Пскова о возможности проголосовать онлайн на сентябрьских выборах. Об этом сообщается в Telegram-канале Избирательной комиссии Псковской области.
Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области
На протяжении двухдневных праздничных мероприятий, посвященных Дню города, волонтеры молодежного городского центра будут раздавать листовки и рассказывать о возможности проголосовать электронным способом на выборах депутатов Псковской городской Думы.
Напомним, 8 июня ЦИК РФ согласовала проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах депутатов в Псковскую городскую Думу 11 сентября.
Отметим, что традиционное голосование на избирательном участке сохранится, и каждый может сам сделать выбор в пользу наиболее удобного для него способа волеизъявления.