Политика

Александр Козловский второй раз побывал с гуманитарной миссией на Донбассе

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский второй раз побывал с гуманитарной миссией на Донбассе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Видео: Александр Козловский / Телеграм

«Вместе с Владимиром Гутеневым прибыли в город Снежное. С Союзом Машиностроителей России передали 9 фур с продуктами питания и водой. Задачи гуманитарной миссии расширяются. Сейчас мы плотно занимаемся восстановлением городов, возвращаем людей к привычной жизни. Особое внимание уделяем и работе предприятий ДНР», – отметил парламентарий.

Во время поездки Александр Козловский изучил возможности Снежнянского машиностроительного завода «Авиатех». Он производит лопатки для турбин вертолетов, самолетов-штурмовиков и гражданских двигателей.

« Будем искать пути загрузки предприятия, к этой работе активно подключился СоюзМаш. Планируем наладить кооперационные связи. Уверен, они будут полезны и для России, и для ДНР», – заключил депутат.