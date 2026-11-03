«Гонки по вертикали»: Уроки «дела Ильиной», самый молодой депутат и «вице-губернатор по Пскову»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! Ближайшие десять минут посвятим обзору политических событий за неделю, на которой депутаты Псковской городской Думы избрали Станислава Стармолотова главой областного центра, в регионе с визитом находился первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров, а в Законодательном Собрании Псковской области ждали официальных лиц, ответственных в правительстве за ЖКХ. Но - напрасно, «парламентский час» на темы отопительного сезона в последний момент отложили. Между тем в депутатском корпусе продолжился процесс ротации: прошедшая сессия стала первой для сменщика сенатора Натальи Мельниковой - свежеиспеченного парламентария - 28-летнего участкового терапевта Дедовичской больницы Павла Лукина, который стал самым молодым депутатом и пополнил в Заксобрании неформальную «фракцию врачей».

На фото: самый молодой депутат Павел Лукин (справа) и председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин

К некоторым из этих тем мы сегодня еще вернемся, а вначале о точке в одном из самых громких уголовных дел - приговоре экс-ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной. Около полутора лет, с момента задержания ректора в апреле 2025-го, этот резонансный уголовный процесс находился в центре внимания общественности. «Дело Ильиной», которая пользовалась покровительством сильных мира сего, ставилась в пример региональной политической и управленческой элите, была у вершины региональной пирамиды власти и весьма влиятельна - так вот с учетом всего этого резонансное дело несомненно имело и политическое значение.

На фото: Наталья Ильина после оглашения приговора

В четверг Псковским городским судом признанная виновной в мошенничестве и превышении полномочий госпожа Ильина приговорена к шести с половиной годам колонии и выплате штрафа в сумме 800 тысяч рублей. Также она лишена почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» и права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий в федеральных государственных бюджетных образовательных учреждениях, сроком на 3 года.

Правосудие свершилось, но вопросы остались. И, если судить по опросу на ПЛН и в нашем телеграм-канале «Удовлетворены ли приговором Ильиной», респонденты выбирают из пяти предложенных вариантов в основном два: «Нет, ждал более сурового приговора» и «Да, но считаю, что к ответственности должны быть привлечены и другие соучастники».

- Вор должен сидеть в тюрьме (из фильма «Место встречи изменить нельзя»).

Таким образом очевидно, что значительная часть общества никакого гуманизма тут не испытывала, а напротив, ожидала более сурового приговора и для самой госпожи Ильиной, очевидно считая ее социально опасным типом личности, и для других участников схем, о которых за полтора года рассказали едва ли не все масс-медиа, в том числе федеральные. Жаль, что и о жизни на широкую ногу, и обо всех безобразиях в вузе при Ильиной масс-медиа стали писать уже после задержания. Отмечу, что и Псковская Лента Новостей, и ПЛН FM, и другие СМИ медиахолдинга «Гражданская пресса» последовательно выступали критиками деятельности Натальи Ильиной еще тогда, когда она была в зените славы, обласкана вниманием власти и ей устраивали бенефисы в региональном парламенте. Как бы то ни было, история экс-ректора ПсковГУ должна стать уроком для всех, кто вознесся и посчитал, что законы писаны для кого угодно, но только не для него.

К другим темам недели. В пятницу в Пскове избирали главу города. Напомню, необходимость в этом возникла после избрания теперь уже бывшего градоначальника Бориса Елкина вначале депутатом Законодательного Собрания Псковской области, а затем и спикером регионального парламента. В былые времена мэра Пскова мы избирали прямым всенародным голосованием, потом - после изменения схемы управления городом - главу определяли депутаты гордумы из своего состава, а затем уже и не из него. Теперь, после очередных изменений в устав города, депутаты голосуют за кандидатуры, представленные губернатором. Предложенную Михаилом Ведерниковым кандидатуру Станислава Стармолотова думцы поддержали единогласно.

На фото: Станислав Стармолотов в ходе вступления в должность главы Пскова

Избранный глава тут же принес присягу, приступил к работе и сразу же встретился с главой региона - что выглядит тем более логично, если учесть, что главы областного центра в последние годы позиционируются не иначе как «вице-губернаторы по Пскову». Голосование депутатов за кандидатуру Станислава Стармолотова Михаил Ведерников назвал «высоким уровнем поддержки и одновременно большим авансом». Действительно доверие и депутатов, и руководства избранному главе только предстоит оправдать - и судить о его эффективности будут по выполнению целого ряда задач в различных сферах, от модернизации городской инфраструктуры до политики. О главных вызовах Псковская Лента Новостей написала в материале «Задачник для нового главы».

Подробно пересказывать статью не буду (она доступна на сайте ПЛН), отмечу лишь, что перед Станиславом Стармолотовым, который теперь в ответе за всё Пскове, стоят задачи стать публичным политиком, интегрироваться в партийные структуры «Единой России» и обрести там авторитет. Как мы уже отмечали ранее, сделать это очень важно с учетом электоральных задач: в сентябре 2027-го состоятся выборы депутатов городской Думы, и руководителю Пскова уже в ближайшее время предстоит заниматься формированием команды кандидатов от партии власти.

К слову о выборах: если верить самим единороссам - простых и легких кампаний для них не бывает. Вдобавок на выборы следующего года может повлиять целый ряд вызовов и угроз - о каких-то из них мы сейчас можем только гадать (кто ж в наше время знает, что будет через неделю, а тут почти год), но есть и вполне ожидаемые вызовы. К их числу можно отнести и запланированное повышение платы за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Министерство тарифов и энергетики Псковской области направило в Федеральную антимонопольную службу предложение повысить с 1 июля 2027 года плату за ЖКХ в среднем по региону аж на 25%.

- Ну вы блин даете (из фильма «Особенности национальной охоты»).

Ранее мы отмечали, что псковская оппозиция предпочитает помалкивать по остросоциальным вопросам, в том числе по этому. Но то ли депутаты из числа лидеров системной оппозиции оказались восприимчивы к критике, то ли дошел до них глас народа - так или иначе на сессии Законодательного Собрания сразу двое - нет, не коммунисты (они как и прежде тише воды, ниже травы), а либерал-демократ Антон Минаков и руководитель регионального отделения «Справедливой России» Наталья Тудакова жестко высказались по этой актуальной теме.

На фото: депутаты Законодательного Собрания Псковской области Наталья Тудакова, Антон Минаков, Дмитрий Михайлов

Особо отмечу речь лидера псковских эсеров. Процитирую пару фрагментов из ее пламенного спича: «25% - это не просто цифра, это удар по каждой семье и по зарплатам, пенсиям... Деньги с людей собирают, а трубы как текли, так текут. И куда же, законный вопрос, исчезают эти миллиарды?… Если коммунальные платежи растут, а качество услуг жилищно-коммунального хозяйства не меняется, человек имеет право спросить: "За что я плачу больше?» - вот об этом говорила на сессии Наталья Тудакова. И теперь на самом деле важны два момента: во-первых, что ответит власть, учитывая социальную значимость поднятой острой темы, и во-вторых, какими будут дальнейшие действия оппозиции, ибо сказав «А» - надо же говорить и «Б». Будем внимательно наблюдать.

На сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами!

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области