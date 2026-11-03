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Станислав Стармолотов о своем назначении: Отказываться было не в духе команды губернатора

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Глава города Пскова Станислав Стармолотов принял предложение возглавить город исходя из доверия, оказанного командой губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Таким мнением он поделился в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Не сказал бы, что узнал заблаговременно. Посчитал, что отказываться не то, чтобы некрасиво, это не в духе команды губернатора, поэтому исходя из того, что мне было оказано такое доверие, я решил продолжить нести государственную службу в этом направлении», – сказал Станислав Стармолотов.

Гость студии признался, что возросшая публичность для него стала вызовом.

«Мягко говоря, публичность для меня – это вызов, потому что я не любитель такого количества внимания к себе. Сейчас придется в этих новых реалиях работать. Я понимаю, что это неотъемлемая составляющая моей службы. Придется теперь заметно больше появляться в эфирах», – заключил глава города.

Напомним, торжественная церемония вступления Станислава Стармолотова в должность главы Пскова и принятия присяги состоялась на очередной 54-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва 30 октября. 

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Пресс-портреты

Стармолотов Станислав Янович

Стармолотов Станислав Янович

Глава города Пскова.

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