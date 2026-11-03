Станислав Стармолотов описал свое видение депутата Псковской гордумы

Образ депутата Псковской городской Думы, каким он его видит, описал глава города Пскова Станислав Стармолотов в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Начнем с качеств. В кандидатах на пост депутатов Псковской городской Думы лояльность ко мне лично не играет никакой роли. Меня больше интересует лояльность к общему делу и вовлеченность. Мне не важно, как человек относится ко мне как к личности. Главное, как он относится к своему делу и к обязанностям, как он воспринимает то доверие, которое оказано избирателями. Должна быть работоспособность, умение слышать, несмотря на уровень лояльности, умение находить точки соприкосновения в спорных моментах», – высказал свое мнение Станислав Стармолотов.