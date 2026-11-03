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Станислав Стармолотов описал свое видение депутата Псковской гордумы

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Образ депутата Псковской городской Думы, каким он его видит, описал глава города Пскова Станислав Стармолотов в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Начнем с качеств. В кандидатах на пост депутатов Псковской городской Думы лояльность ко мне лично не играет никакой роли. Меня больше интересует лояльность к общему делу и вовлеченность. Мне не важно, как человек относится ко мне как к личности. Главное, как он относится к своему делу и к обязанностям, как он воспринимает то доверие, которое оказано избирателями. Должна быть работоспособность, умение слышать, несмотря на уровень лояльности, умение находить точки соприкосновения в спорных моментах», – высказал свое мнение Станислав Стармолотов.

Относительно состава самой Думы, глава города не решился давать прогнозы.

«Что касается состава, я не готов прогнозировать. По Законодательному Собранию Псковской области мы видим, что результаты мы узнаем после выборов. Не исключаю, что кто-то может в силу усталости решит не участвовать. Выборы – это же живой процесс», – добавил градоначальник.

Напомним, в 2027 году состоятся выборы депутатов Псковской и Великолукской городских Дум.

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Пресс-портреты

Стармолотов Станислав Янович

Стармолотов Станислав Янович

Глава города Пскова.

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Псковская Лента Новостей (ПЛН)

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