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Политика

Рейтингомер: мобилизация, отставки и неофициальный старт выборов-2023

03.10.2022 17:53|ПсковКомментариев: 0

Всем привет! У микрофона - Господин Рейтингомер со своим крайне субъективным мнением и свежим рейтингом активности псковских политиков, общественников и других публичных персон.

 

Сегодня будем обозревать неделю, на которой в столице принимали в состав России новые территории, по всей стране продолжалась мобилизация, тем временем в наших палестинах происходили перемены в органах власти и МСУ, депутаты регионального парламента обсуждали проблемный ход социальной догазификации, а в некоторых партиях уже начали строить планы на выборы 2023 года, в том числе губернаторские. Кто тут набрал очки, а кто потерял позиции? Давайте разбираться.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале: плюсом помечается активность, которая имела позитивный эффект, а минус - это поражения и ошибки. 

-5 Анна Кузыченко

Продолжаются перемены в органах местного самоуправления Пскова. Если в предыдущих обзорах мы больше говорили о новом составе гордумы и дележе портфелей, то на минувшей неделе в центре внимания была другая ветвь муниципальной власти. В то время, как меняется модель управления областным центром и запускается конкурсная процедура по замещению должности главы Пскова, в городской администрации происходят кадровые изменения. На минувшей неделе стало известно, что пост начальника управления образования покидает Анна Кузыченко. Высокую должность она получила в начале 2018-го, то есть еще при прежнем сити-менеджере и его заместителе по социальным вопросам, а теперь в городе «рулят» другие. Не секрет, что отношения с новым руководством у госпожи Кузыченко откровенно не сложились. К чести участников процесса, обошлись без громкого публичного скандала. Однако сути дела это не меняет - ставлю минус пять теперь уже бывшей начальнице городского образования. 

- 4 Тамара Новицкая

В резонансном деле партии «Новые люди» на выборах в Псковскую гордуму, похоже, поставлена точка. Напомню, что из-за допущенных нарушений список кандидатов от партии по единому округу не был допущен до выборов, «Новые люди» пытались опротестовать решение в судах, на подмогу местным приезжали опытные электоральные юристы из столицы, на атаку в федеральных медиа и телеграм-каналах были брошены значительные ресурсы - и в определенный момент эта история породила едва ли не главную интригу всей избирательной кампании: мол, чья возьмет - решивших показать свою самостоятельность «Новых людей» во главе с секретарем регионального отделения партии Тамарой Новицкой или областного руководства, решившего поучить новых людей уму-разуму и заодно показать всем остальным, что бывает, когда кто-то не хочет играть по установленным властью правилам. И вот наступила развязка: суд третьей инстанции оставил решение Псковского областного суда в силе. «Новые люди» окончательно проиграли - ставлю госпоже Новицкой минус четыре. Посмотрим, сохранит ли она за собой пост секретаря отделения.  

-3 Елена Пилипенко

Минус три получает председатель комитета по тарифам областного правительства Елена Пилипенко. Именно она представляла региональную исполнительную власть на обсуждении вопроса социальной догазификации на сессии областного Собрания депутатов. По мнению ряда наблюдателей, выступление чиновницы, к великому сожалению, не дало представления о том, что же делается для того, чтобы исправить непростую ситуацию. Речь содержала не более чем констатацию фактов и перевод стрелок - постаралась повесить всех собак на газовиков, а чиновники вроде как ни при чем. Так или иначе, проблемы социальной догазификации сохраняются, согласованность в действиях местных властей и газовиков отсутствует от слова совсем. Отчеты и факты разнятся как день и ночь, проблем множество, а сроки исполнения важного президентского поручения уже поджимают.  

-2 Михаил Шауркин

В продолжение темы социальной догазификации отмечу, что в нескольких муниципальных образованиях Псковской области газ не подведен ни в один дом, о чем депутатам сообщила Елена Пилипенко.  Особо обращает на себя внимание Дновский район, с одной стороны входящий в число муниципалитетов, где, по словам чиновницы, ничего не подключено, а с другой - по озвученной на сессии информации от главы района Михаила Шауркина - количество исполненных заявок составляет целых 18 процентов, а у газовиков процент намного выше.  Теряюсь в догадках, как коррелируют между собой все эти разительно отличающиеся цифры - и ставлю господину Шауркину, который вообще-то в ответе за то, что происходит у него в районе, минус два.

-1 Антон Сергеев

Минус один получает советник губернатора Псковской области по СМИ  Антон Сергеев. Причина - в абсолютно необъяснимом с точки зрения элементарной логики публичном препирательстве с авторами неких анонимных телеграм-каналов. Мало того, что повод для разборок сам по себе ничтожен, так еще чиновник выдвигает комичные конспирологические версии по поводу якобы кем-то «украденной» фотографии тарелки супа. По словам «пострадавшего», снимок был выложен на «закрытой» странице Сергеева в социальных сетях, доступ к ней имели якобы только знакомые чиновника - и вот такая неприятность: фотка уплыла. Господин Сергеев публично сказал, что кто-то из его друзей оказался «крысой». Ситуация сама по себе абсурдная, выглядит еще более нелепой из-за того, что кипиш поднимает государственное лицо, представляющее в СМИ региональную власть. 

0 Наталья Волкова

Тем временем пост руководителя аппарата правительства Псковской области покинул Сергей Дмитриев. Он будет работать в одном из регионов, где на днях прошел референдум о присоединении к России. Уже объявлено, что временно исполняющим обязанности руководителя аппарата назначена Наталья Волкова - начальник правового управления правительства Псковской области, первый заместитель руководителя аппарата. С плюсами-минусами пока повременю. Отмечаю кадровую перестановку и ограничиваюсь нейтральной оценкой 0. 

+1 Петр Алексеенко

Первый секретарь Псковского отделения КПРФ Петр Алексеенко 1 октября провел пленум обкома и КРК, на котором подвел итоги муниципальных выборов. Порадовало, что наряду с положительными моментами лидер псковских коммунистов честно отметил недостатки. Интересно, что первый секретарь обкома компартии первым из руководителей региональных отделений партий заявил о начале подготовки к губернаторским выборам-2023. Бюро обкома и кадровой комиссии при обкоме совместно с городскими и районными комитетами поручено заняться подбором кандидатур. 

+2 Татьяна Пасман

Строчкой выше расположилась депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Татьяна Пасман. Она выступила с публичным предложением военному комиссару и губернатору Псковской области освободить от мобилизации педагогов.

Депутат гордумы  также просит вернуть домой уже призванных педагогов, отмечая, что в Псковской области их хронически не хватает.

Поводом для обращения госпожи Пасман послужили случаи вручения повесток школьным учителям, получившие широкую огласку.

+3 Виктор Остренко

Плюс три ставлю руководителю Псковского регионального исполкома Общероссийского народного фронта, вице-спикеру областного Собрания депутатов Виктору Остренко.

Глава ОНФ оперативно занялся работой с обращениями мобилизованных граждан и их родственников, контролирует ход процесса на территории Псковской области и реагируют на информацию о возможных нарушениях.  В первые же дни мобилизации в псковском отделении Народного фронта приняли порядка 30 обращений об ошибках.

«Нам приходилось говорить с мобилизационной частью военкомата. Есть случаи, когда псковичей отправляли в другие регионы, а после они возвращались» - сообщил ПЛН Виктор Остренко. 

+4 Вера Емельянова 

Плюс четыре получает вице-губернатор по социальным вопросам Вера Емельянова. Во-первых, отмечаю решение о создании в Псковской области федерального детского центра. Таких центров в России всего пять, шестой создается в Печорах, и на это в бюджете закладывается ни много ни мало почти три миллиарда рублей. Полагаю, что без эффективной работы псковских властей, в том числе социального блока правительства, такое решение федерального центра едва ли стало бы возможно. Кроме того, на минувшей неделе Вера Емельянова провела расширенное заседание Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в Северо-Западном федеральном округе. На встрече был презентован опыт Псковской области в работе с детьми, имеющими нарушения развития. 

+5 Александр Котов

Максимально высокую положительную оценку по итогам минувшей недели получает председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Региональные законодатели провели первую после парламентских каникул сессию и, как говорится, взяли с места в карьер. Не только приняли ряд важных решений, но и в очередной раз обратились к теме догазификации. Собрание во главе со своим спикером продолжает держать этот социально значимый и проблемный вопрос на контроле.

Также отмечу, что региональный парламент создает свой общественный совет, вновь демонстрируя открытость и готовность идти на диалог. 

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю. Пока!

Источник: Псковская Лента Новостей
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