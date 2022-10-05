Политика

Главу Великих Лук изберут на первой сессии гордумы 7 октября

Главу Великих Лук изберут на первой сессии городской Думы 7 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Первое очередное заседание Великолукской городской Думы седьмого созыва состоится 7 октября в 10.00 часов в зале заседаний администрации города на площади Ленина, 1.

В проект повестки дня включены вопросы об избрании главы города Великие Луки, его выберут из состава депутатов, а также об избрании первого заместителя главы города, заместителя главы города на постоянной основе, заместителей главы города на непостоянной основе.

Кроме того, депутаты рассмотрят вопрос о составе комиссий Великолукской городской Думы:

по бюджету, экономике, финансам, собственности и налоговой политике,

по законодательству, местному самоуправлению и природопользованию,

по социальной политике, делам молодежи, культуре и спорту,

по наградам Великолукской городской Думы.

Помимо этого, в повестке - вопрос об избрании постоянной комиссии Великолукской городской Думы по вопросам депутатской этики и вопросы об утверждении решений комиссий Великолукской городской Думы.