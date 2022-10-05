Главу Великих Лук изберут на первой сессии гордумы 7 октября

Главу Великих Лук изберут на первой сессии городской Думы 7 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.
Первое очередное заседание Великолукской городской Думы седьмого созыва состоится 7 октября в 10.00 часов в зале заседаний администрации города на площади Ленина, 1.
В проект повестки дня включены вопросы об избрании главы города Великие Луки, его выберут из состава депутатов, а также об избрании первого заместителя главы города, заместителя главы города на постоянной основе, заместителей главы города на непостоянной основе.
Кроме того, депутаты рассмотрят вопрос о составе комиссий Великолукской городской Думы:
Помимо этого, в повестке - вопрос об избрании постоянной комиссии Великолукской городской Думы по вопросам депутатской этики и вопросы об утверждении решений комиссий Великолукской городской Думы.