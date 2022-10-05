Политика

День избирательных комиссий отметили в Псковской области

День избирательных комиссий отметили в Псковской области 7 октября. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, торжественное награждение членов, сотрудников и ветеранов избирательной системы региона прошло в Родинском Доме культуры.

«Ваш ответственный и профессиональный труд обеспечивает каждой избирательной кампании региона честность, прозрачность и легитимность. Этот год не исключение, в единый день голосования 30 избирательных кампаний прошло без нарушений. Вы в очередной раз доказали, что работаете как единый механизм, который может справиться с любыми сложностями. Вашими усилиями избирательная система Псковской области постоянно совершенствуется и дополняется новыми технологиями. В этом году мы стали единственным регионом, кому доверили на муниципальном уровне выборы по ДЭГ. Это пример беспрецедентного доверия со стороны Центрального избиркома. В следующем году целесообразно расширить этот опыт и на всю Псковскую область. Правительство региона со своей стороны продолжит оказывать всю необходимую поддержку», - обратился к присутствующим глава региона Михаил Ведерников.

Он также отметил, что впереди две важные избирательные кампании: выборы губернатора и выборы президента. Опыт, высокий профессионализм сотрудников позволит справиться со всеми поставленными задачами, выразил уверенность глава региона.

Затем Михаил Ведерников вручил благодарность за большой вклад в развитие избирательной системы в Псковской области председателю региональной Избирательной комиссии Игорю Сопову.

Также за многолетний добросовестный труд губернатор вручил почетные грамоты председателям территориальных избирательных комиссий муниципалитетов области.

«Выборы - ключевой демократический институт, благодаря которому жители государства участвуют в политической жизни страны. В Избирательной комиссии Псковской области работает 5,5 тысяч человек, которые своим опытом обеспечивают успех важнейшей демократической процедуры. Хочу поблагодарить вас, Игорь Александрович (Сопов - ред.), за совместную работу избиркома и областного Собрания. От имени всех депутатов регионального парламента благодарю всех сотрудников избиркома региона за организацию проведения выборов всех уровней», - подчеркнул заместитель Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих.

Он также вручил почетные грамоты за подготовку и проведение федеральных, региональных и местных избирательных кампаний председателям ТИКов муниципалитетов области.

Игорь Сопов поздравил всех с профессиональным праздником, поблагодарил губернатора за поддержку избирательной системы, а также депутатов областного Собрания и присутствующих глав районов за помощь в работе.

Игорь Сопов наградил знаками «Ветеран избирательной системы Псковской области» членов районных ТИКов Людмилу Андрееву, Татьяну Милан, Наталью Голову, Марию Иванову, Елену Кирюшонок, Владимира Павлова, Светлану Петрову, Галину Садкову, Елену Фёдорову, Ирину Чеховскую, Тамару Шпакову

Кроме того, Михаил Ведерников пожелал «победы» избирательной системе Псковской области и прикрепил деревянный лист на дерево желаний избиркома.

После торжественной части мероприятие продолжили творческие номера от коллективов Дома культуры в деревне Родина.