День избирательных комиссий отметили в Псковской области 7 октября. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, торжественное награждение членов, сотрудников и ветеранов избирательной системы региона прошло в Родинском Доме культуры.
Он также отметил, что впереди две важные избирательные кампании: выборы губернатора и выборы президента. Опыт, высокий профессионализм сотрудников позволит справиться со всеми поставленными задачами, выразил уверенность глава региона.
Затем Михаил Ведерников вручил благодарность за большой вклад в развитие избирательной системы в Псковской области председателю региональной Избирательной комиссии Игорю Сопову.
Также за многолетний добросовестный труд губернатор вручил почетные грамоты председателям территориальных избирательных комиссий муниципалитетов области.
Он также вручил почетные грамоты за подготовку и проведение федеральных, региональных и местных избирательных кампаний председателям ТИКов муниципалитетов области.
Игорь Сопов поздравил всех с профессиональным праздником, поблагодарил губернатора за поддержку избирательной системы, а также депутатов областного Собрания и присутствующих глав районов за помощь в работе.
Игорь Сопов наградил знаками «Ветеран избирательной системы Псковской области» членов районных ТИКов Людмилу Андрееву, Татьяну Милан, Наталью Голову, Марию Иванову, Елену Кирюшонок, Владимира Павлова, Светлану Петрову, Галину Садкову, Елену Фёдорову, Ирину Чеховскую, Тамару Шпакову
Кроме того, Михаил Ведерников пожелал «победы» избирательной системе Псковской области и прикрепил деревянный лист на дерево желаний избиркома.
После торжественной части мероприятие продолжили творческие номера от коллективов Дома культуры в деревне Родина.