Новый руководящий состав избран в псковском молодежном избиркоме

На заседании Молодежной избирательной комиссии Псковской области избрали новый руководящий состав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном избиркоме.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

Председателем комиссии стал Антон Чижиков; заместителем председателя — Олеся Гук. Виктория Мольгавко назначена секретарем комиссии. 

В ходе встречи обсудили планы по участию членов МИК в подготовке к Единому дню голосования 2026 года. Ребята будут задействованы как волонтеры, наблюдатели и члены избирательных комиссий, внося свой вклад в развитие избирательной системы региона.  

 

Отдельно отметили вклад молодёжи в организацию III Форума старшеклассников «Голос молодежи». Председатель облизбиркома Игорь Сопов поблагодарил молодых коллег за активную работу и вручил благодарности за содействие и поддержку на площадке форума. 

«Впереди — новые задачи, интересные проекты и важные события! Желаем команде МИК успехов, энергии и ярких достижений!» — поздравили в избиркоме.

