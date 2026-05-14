Новый руководящий состав избран в псковском молодежном избиркоме

На заседании Молодежной избирательной комиссии Псковской области избрали новый руководящий состав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном избиркоме.

Председателем комиссии стал Антон Чижиков; заместителем председателя — Олеся Гук. Виктория Мольгавко назначена секретарем комиссии.

В ходе встречи обсудили планы по участию членов МИК в подготовке к Единому дню голосования 2026 года. Ребята будут задействованы как волонтеры, наблюдатели и члены избирательных комиссий, внося свой вклад в развитие избирательной системы региона.

Отдельно отметили вклад молодёжи в организацию III Форума старшеклассников «Голос молодежи». Председатель облизбиркома Игорь Сопов поблагодарил молодых коллег за активную работу и вручил благодарности за содействие и поддержку на площадке форума.

«Впереди — новые задачи, интересные проекты и важные события! Желаем команде МИК успехов, энергии и ярких достижений!» — поздравили в избиркоме.