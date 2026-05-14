Срок подачи заявок на предварительное голосование «Единой России» заканчивается сегодня

Сегодня наступил последний день подачи заявок на предварительное голосование «Единой России» для участия в выборах в Государственную Думу и Законодательное Собрание Псковской области. Голосование за кандидатов продлится с 25 по 31 мая.

Изображение с сайта предварительного голосования

На сегодняшний день в Псковской области подали заявки на участие 134 кандидата. Среди них представители различных профессий и сфер деятельности: бюджетных учреждений, бизнеса, участники специальной военной операции, а также депутаты федерального, регионального и муниципального уровней.

Предварительное голосование - это традиционная и обязательная процедура для кандидатов от «Единой России», принявших решение участвовать в выборах. Как сообщается на сайте предварительного голосования, «это уникальная процедура отбора кандидатов "Единой России" на выборы любого уровня. Это возможность каждого россиянина повлиять на то, кто будет представлять его интересы от партии в качестве депутата местного, регионального или федерального уровня».

Принять участие в выборе кандидата может каждый гражданин России старше 18 лет с подтверждённой учётной записью на «Госуслугах», проживающий на территории проведения голосования. Регистрация уже открыта и продлится до 29 мая. Само голосование, напомним, продлится с 25 по 31 мая.

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский отметил, что процедура занимает всего несколько минут.

«Если в двух словах: заходите на pg.er.ru, нажимаете «Хочу проголосовать», входите через «Госуслуги», подтверждаете данные, указываете адрес регистрации и завершаете подачу заявки. На всё уходит буквально несколько минут».