Евгений Васильев об участии в предварительном голосовании: В первую очередь это долг

Главный врач Детской областной клинической больницы, депутат Псковской городской Думы по округу №6 Евгений Васильев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал о причинах участия в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на выборы депутатов Законодательного Собрания Псковской области.
Евгений Васильев, как главный врач ДОКБ, принимает помощь благотворительных организаций. При этом он и сам «является спонсором практически десятка таких организаций». Именно данный фактор является одним из немногих, которые побудили его принять участие в предварительном голосовании «Единой России».
Напомним, сегодня наступил последний день подачи заявок на предварительное голосование «Единой России» для участия в выборах в Государственную Думу и Законодательное Собрание Псковской области. Голосование за кандидатов продлится с 25 по 31 мая.
