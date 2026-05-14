Евгений Васильев об участии в предварительном голосовании: В первую очередь это долг

Главный врач Детской областной клинической больницы, депутат Псковской городской Думы по округу №6 Евгений Васильев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал о причинах участия в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на выборы депутатов Законодательного Собрания Псковской области.

Евгений Васильев, как главный врач ДОКБ, принимает помощь благотворительных организаций. При этом он и сам «является спонсором практически десятка таких организаций». Именно данный фактор является одним из немногих, которые побудили его принять участие в предварительном голосовании «Единой России».

«В первую очередь это долг. Я служу Отечеству, служу Псковской области. Я понимаю, что моя жизнь в конечном счете сводится к тому, чтобы помогать человеку, помогать больному ребенку, помогать человеку с тяжелым диагнозом, оказать медицинскую помощь. Чем выше уровень, тем больше возможностей помогать. Я в этом убедился. Не всем получается помочь. И это тяжелым грузом ложится на тебя постепенно. Но, может быть, с новым статусом у меня получится помочь тем, кому я не успел или не смог в силу ряда причин помочь в статусе депутата Псковской городской Думы», — отмечает Евгений Васильев.

Напомним, сегодня наступил последний день подачи заявок на предварительное голосование «Единой России» для участия в выборах в Государственную Думу и Законодательное Собрание Псковской области. Голосование за кандидатов продлится с 25 по 31 мая.