Политика

100 самых влиятельных псковичей: чтобы знать и понимать

То, что наша политика год от года становится всё более закрытой и непубличной, - истина общеизвестная и не требующая дополнительных доказательств. Едва ли не любое значимое решение принимается кулуарно. Общество, по большому счету, просто ставится перед фактами и лишено возможности влиять на ход процессов. Доходит до того, что некоторые из власть предержащих всерьез обсуждают идею отмены выборов - дескать, сейчас не время для них, нельзя раскачивать общую лодку, тем более что мы, чиновники, и сами в тиши высоких кабинетов всё определим и кого надо назначим. Вследствие сложившейся ситуации граждане зачастую просто не понимают сути происходящего. Они не знают, как принимаются важные решения - кем именно, исходя из каких соображений и какими могут последствия тех или иных шагов.

Журналисты Псковской Ленты Новостей считают, что это достаточно опасная тенденция, особенно в эпоху серьезной турбулентности. Как бы ни было велико желание власти действовать без учета общественного мнения, люди должны иметь возможность влиять на ход процессов, иметь право свободно высказывать свое мнение и получать достоверную информацию. Поэтому на сайте ПЛН регулярно выходят материалы, посвященные анализу общественно-политических процессов, даются различные точки зрения, а с 2018-го редакция вместе с экспертным сообществом Псковской области ежегодно проводит масштабные исследования, как раз и призванные сделать политику более открытой, публичной, понятной людям. Как знают наши постоянные читатели, по итогам этой работы формируется итоговый рейтинг 100 самых влиятельных персон нашего региона - тех, кто способен оказывать реальное воздействие как на общественно-политическую ситуацию в целом, так и на принятие управленческих решений в различных сферах. Кроме того, по результатам этой работы мы фиксируем изменения в политической жизни, проводим анализ процессов и явлений.

В числе тенденций и закономерностей, зафиксированных за годы проведения исследований, следует отметить прежде всего продолжающуюся ротацию региональных политических и административных элит. Если сравнить прошлогодний список ста самых влиятельных с тем, который был составлен по итогам 2018 года, то мы увидим, что состав этого символического клуба обновился ровно на треть (33 человека).

Из когорты наиболее влиятельных выбыли многие «герои минувших дней», которые пришли в политику еще в прошлом веке, в 1990-е или даже в конце 1980-х.

Именно они продолжительное время занимали ключевые посты в органах государственной исполнительной и законодательной власти Псковской области, во многом определяя ход общественно-политических и социально-экономических процессов в регионе.

А те из представителей «старой гвардии», которые остаются в сотне, как правило год за годом теряют былые позиции, уступая дорогу представителям новых поколений.

Раз за разом, подводя итоги работы, мы отмечали рост влияния представителей «новых» региональных элит, в том числе членов губернаторской «Команды-2018».

Первые годы реализации нашего проекта, а это и первые годы работы Михаила Ведерникова на посту главы области, стали временем перезагрузки и донастройки администрации (ныне - правительства) Псковской области и всего властного механизма нашего региона.

Напомню, что ставка делалась на сравнительно молодых управленцев (в том числе приглашенных из-за пределов Псковской области, готовых работать в обозначенном режиме 24/7 и проводить линию главы региона. Именно члены этого губернаторского призыва заняли ключевые позиции в органах власти и МСУ (ныне - низшей ступени «вертикали»), руководстве государственных предприятий и, соответственно, высокие места в рейтинге ста самых влиятельных в 2018-2021 годах.

Как свидетельствуют результаты исследований, условные «варяги» доминируют и переигрывают условных «местных», по крайней мере в топовой части списка.

Однако - притом, что в регионе постоянно происходят ротационные процессы, список лидеров списка ста самых влиятельных остается неизменным на протяжении всех лет проведения исследований. ТОП-5 - это действующий губернатор, а также его предшественник на посту главы региона, секретарь Генсовета «Единой России», первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак, спикер областного Собрания депутатов Александр Котов, депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Состав пятерки неизменен, однако перемещения внутри группы лидеров происходят.

В целом, как показывают результаты исследований, наиболее влиятельными персонами, по мнению экспертов, являются руководители органов государственной власти и правящей партии. В верхней части списка неизменно присутствуют фамилии вице-губернаторов, руководителей аппарата и структурных подразделений администрации (ныне - правительства) Псковской области, лидеров «Единой России» на федеральном и региональном уровнях.

Как неоднократно отмечалось ранее, в Псковской области нет богатой палитры общественно-политических сил и широкого круга лиц, которые оказывали бы серьезное влияние на принятие решений. Наблюдается значительный дисбаланс, проще говоря - перекос в сторону власть предержащих.

Представители иных групп (руководители региональных отделений оппозиционных партий, актив общественных объединений, главы муниципальных образований, депутаты, представители крупного бизнеса и др.), по мнению экспертов, не могут быть отнесены к лидерам рейтинга.

Снижение их влияния произошло в последние годы. Если те же представители бизнеса еще лет 10 назад были достаточно заметны в общественно-политической жизни, имели больший вес, участвовали в избирательных кампаниях, оказывали заметное влияние на ход процессов, то теперь они, за редким исключением, мало того, что утратили былые позиции, так еще и предпочитают уйти в тень и дистанцируются от политической жизни. В процессе работы над формированием рейтинга самых влиятельных мы даже сталкивались с тем, что от предпринимателей исходили просьбы не включать их в список - проще говоря, не замечать.

Фиксировали мы и резкий рост влияния сотрудников правоохранительных органов.

К концу 2010-х - началу 2020-х их позиция стала одним из основных факторов общественно-политической и социально-экономической жизни. Руководители силовых структур оказывают на происходящее такое влияние, какого не оказывали никогда за все последние десятилетия. Как следствие, в топовой части списка наиболее влиятельных традиционно оказывались группы руководителей силовых структур (прокуратуры, регионального управления ФСБ и Следственного управления СКР по Псковской области).

Эти, а также многие другие тенденции и закономерности, в том числе снижение влияния целого ряда групп (депутатского корпуса, МСУ, бизнеса, СМИ, институтов гражданского общества) мы зафиксировали по итогам реализации проекта «100 самых влиятельных персон Псковской области» в прошлые годы.

Однако жизнь не стоит на месте, изменения продолжаются - тем интереснее будет посмотреть, что покажет исследование в этом году. В настоящее время идет первый этап - мы собираем предложения от читателей для включения в «лонг лист» и призываем вас принять участие в увлекательном процессе формирования списка ста самых влиятельных персон.

Александр Савенко