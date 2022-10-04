Политика

ПЛН объявляет о старте проекта «100 самых влиятельных псковичей-2022»

2022 год войдет в историю как год стремительных и кардинальных перемен. Проведение СВО, конфликт России и Запада, экономические санкции, закрытые границы, закручивание гаек, мобилизация, а также многие другие факторы отражались на общественно-политической и социально-экономической жизни Псковской области и меняли расклад сил.

В этой новой реальности одни проигрывали и теряли позиции, другие, напротив, набирали очки и становились сильнее. Кроме того, в регионе продолжаются и свои собственные внутренние изменения: речь о новой модели управления Псковом, формировании составов Псковской и Великолукской городских Дум и районных Собраний, обновлении корпуса муниципальных глав, продолжающейся ротации административных и политических элит и т. д.

Каждому, кто следит за общественно-политической жизнью региона, важно понимать суть происходящего. Надо ли говорить, что в условиях, когда российская политика становится всё более непубличной, делать это непросто. На протяжении многих лет держать руку на пульсе событий и разбираться в тенденциях помогает Псковская Лента Новостей.

С 2018-го редакция ПЛН совместно с экспертным сообществом ежегодно проводит большое исследование, призванное сделать региональную политику более открытой, публичной и понятной людям. По итогам этой работы формируется рейтинг самых влиятельных псковичей, который неизменно вызывает интерес читателей и резонанс в обществе.

Одновременно мы фиксируем изменения, происходящие внутри списка самых влиятельных, отмечаем основные тенденции, проводим сравнительный анализ.

Напомним, что в 2021 году проект Псковской Ленты Новостей получил высокую оценку экспертов Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и по итогам Всероссийского конкурса вошел в число двенадцати наиболее детальных и проработанных концепций.

В этом году проект будет реализован уже в пятый раз. По традиции в декабре мы опубликуем новый рейтинг. Однако для того, чтобы сформировать список, предстоит большая работа. Сегодня мы ее начинаем и объявляем о старте нового сезона проекта.

По традиции он будет реализован в несколько этапов. На первом - в октябре - мы вместе с читателями составим расширенный список претендентов.

Свои предложения по кандидатурам может внести каждый читатель ПЛН. В письмах в адрес редакции (redaktor@pln-pskov.ru) или в сообщениях в группах ПЛН в соцсетях необходимо указать фамилию, имя и отчество человека, которого вы считаете влиятельным, указать его должность или род деятельности, а также коротко описать его достижения.

Особо подчеркиваем, что мы не даем оценку деятельности той или иной персоны или уровень доверия/недоверия к ней. Мы говорим о влиянии, иначе говоря, возможности оказывать реальное воздействие как на общественно-политическую ситуацию в целом, так и на принятие управленческих решений в различных сферах.

В дальнейшем экспертная группа, в которую войдут известные псковские политики, общественные деятели, журналисты, а также специалисты в различных областях, выскажут свое мнение и отберут из «лонг-листа» сто самых влиятельных персон. На следующем этапе редакция разошлет сотни анкет членам Экспертного совета ПЛН.

Впрочем, это дело будущего - и мы еще не раз дадим подробные разъяснения относительно формата голосования, а сегодня мы начинаем и призываем вас активно включиться в этот увлекательный процесс - формирование новой версии рейтинга персон, оказывающих наибольшее влияние на ход общественно-политического процесса в Псковской области.

Не откладывайте в долгий ящик и назовите имена тех, кто, по вашему мнению, достоин войти в число 100 самых влиятельных. Ждем ваших предложений.

Александр Савенко