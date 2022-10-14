Константин Цицин покинул пост гендиректора Фонда развития территорий

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Ильшата Шагиахметова генеральным директором Фонда развития территорий. Полномочия Константина Цицина на этом посту прекращены досрочно по собственному желанию. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.
С 2020 года Ильшат Шагиахметов занимал должность замруководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина. С сентября 2022 года работал исполнительным директором Фонда развития территорий. К работе в новой должности он приступит 2 декабря.
Фото: правительство РФ
Напомним, 11 июня 2022 года Константин Цицин посетил ряд модернизированных объектов ЖКХ в Пскове: участок тепловых сетей на пересечении Гаражного проезда и улицы Рокоссовского, автоматизированную блочно-модульную котельную и КНС на улице Яна Райниса, а также КНС «Пригородная» на Крестовском шоссе.