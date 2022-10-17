Политика

Найти «золотую середину» в пороге муниципального фильтра призвал Олег Брячак

Инициативу о снижении порога муниципального фильтра на выборах губернатора поддержал лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Напомним, данный законопроект анонсировал координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

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«Своего коллегу Антона Минакова в этой инициативе мы, конечно же, поддерживаем. Считаем, что этот муниципальный фильтр, с одной стороны, необходим, чтобы не допустить к участию в выборах различного рода проходимцев. Должность губернатора - слишком ответственный пост, который нужно максимально защищать. В то же время и перегибов в этом вопросе также быть не должно. Следует найти золотую середину, чтобы и фильтр сохранить, но в таком режиме, чтобы уже проверенные действующие политики, такие как руководители региональных отделений политических партий, могли его преодолеть. На сегодняшний день ни одна из партий – ни "Справедливая Россия", ни даже КПРФ, – не может преодолеть этот фильтр, не может самостоятельно собрать необходимое количество голосов поддержки депутатов», – пояснил Олег Брячак.

По его мнению, если данная инициатива будет поддержана на законодательном уровне, выборы станут более конкурентными.

«Большее количество понятных проверенных кандидатов сможет принять участие в этих выборах», – заключил депутат.