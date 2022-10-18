Политика

Артур Гайдук заявил, что не чувствует себя «белой вороной» в областном Собрании

«Я не чувствую себя "белой вороной" в Псковском областном Собрании», - заявил руководитель фракции «Яблоко» в региональном парламенте Артур Гайдук в программе «Двое на одного» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Он также отметил, что не ощущает гонений, но немного чувствует себя как на войне. «Любому человеку понятно, что плыть по течению проще. Одному быть тяжело, легче не стало, не только касаемо политики. Тяжелее стало из-за запрещенных тем для разговора, которые также запрещены и для журналистов», - прокомментировал Артур Гайдук.

Кроме того, депутат отметил, что если бы партия «Яблоко» действительно спонсировалась со стороны Запада, о чем говорят ее недоброжелатели, то она уже давно была бы закрыта.