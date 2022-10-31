Политика

Рейтингомер: последнее губернаторское замечание, приговор медиаменеджеру и безграничный хайп

Всем привет! Начинаем еженедельный обзор активности псковских политиков, чиновников, общественников и прочих публичных персон.

Здесь звучит крайне субъективное мнение Господина Рейтингомера. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки.

-5 Юрий Михайлов

Самую низкую оценку получает руководитель госпредприятия «Псковпассажиравтотранс» Юрий Михайлов. И всё из-за истории с отменой льготного проезда для студентов на междугородних автобусах. Руководство ГП приняло это решение самостоятельно, без согласования с областным комитетом по транспорту. В самом комитете не увидели проблемы и никак не отреагировали на такую самодеятельность.

Зато отреагировал, и весьма жестко, губернатор Михаил Ведерников.

Получив многочисленные обращения жителей области, он задался вопросом: «Зачем отменили льготы?» Тут последовали пространные объяснения о непростом финансовом положении предприятия. Однако никаких конкретных цифр и внятных финансовых обоснований никто представить не смог. В итоге льготы вернули, губернатор принес извинения студентам, а нерадивым руководителям сделано, как было сказано, последнее замечание.

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-4 Ирина Назарова

Тем временем ожидается вынесение приговора по резонансному уголовному делу экс-директора государственного медиахолдинга Псковской области Ирины Назаровой. Велика вероятность, что медиаменеджер будет признана виновной по двум статьям Уголовного кодекса, в том числе по части 3 статьи 159 - мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. В итоге экс-руководительница госмедиахолдинга, вероятно, получит условный срок. Ставлю минус четыре и напоминаю, что госпожа Назарова, которая была олицетворением госпредприятия при прежних областных руководителях, не смогла вписаться в новую команду, пришлась не ко двору и с ней попрощались - а вот другие медиаменеджеры и функционеры до сих пор сохраняют места при этой «кормушке».

-3 Артем Остапенко

Четверть миллиона рублей вымогали у жителя Печор местные полицейские. Они делали это под предлогом непривлечения печерянина к уголовной ответственности за совершенное преступление. Как известно, всё тайное становится явным - вот и противоправная деятельность блюстителей порядка была пресечена сотрудниками ФСБ. На скамье подсудимых оказались двое - оба получили условные сроки, ну а печорский отдел МВД во главе с начальником, полковником полиции Артемом Остапенко несет репутационные потери.

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-2 Антон Сергеев

Минус два получает советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев. Вместо реальной работы он, как и прежде, занимается всякой ерундой - от ерничанья по поводу появления очередного видео с потеряшкой Байденом до сомнительных экспериментов в эпистолярном жанре. По моему мнению, господину Сергееву и его руководству уже пора дать ответ на вопрос: чем, собственно говоря, должны заниматься чиновники в области информационной политики? Эффективно сопровождать деятельность органов государственной власти и влиять на формирование общественного мнения или публично троллить европейцев, писать нелепые доносы и неделя за неделей утверждаться в образе эдаких абсолютно бесполезных административных аппендиксов?

-1 Максим Любичанковский

Псковский общественник, координатор проекта «Зеленая область» Максим Любичанковский удостаивается оценки минус один. Причиной тому - замечания жителей Запсковья по поводу как попало посаженных деревьев рядом с детской площадкой на улице Индустриальной.

Закладывать аллеи и благоустраивать дворы - дело, конечно, хорошее, но такие мероприятия нельзя проводить для галочки. А тут повтыкали саженцы, ничего не огородили, присыпали землей, сфотографировались с участниками молодежного форума - и будь здоров. Нет, ребята, так дело не пойдет - тщательнее надо.

0 Ирина Белоконь

По сложившейся традиции нейтральную оценку получает назначенец - в этот раз новый руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы Ирина Белоконь.

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Она сменила Ольгу Милонаец, которая покинула Псковскую область и продолжит работу на руководящем посту в Управлении ФАС в Подмосковье. Ранее работавшей в Ненецком автономном округе госпоже Белоконь только предстоит заявить о себе - вот после того, как новая глава антимонопольной службы сделает первые шаги, определимся с плюсами-минусами.

Фото: газета «Наръяна вындер»

+1 Оксана Филиппова

Депутат Пушкиногорского районного собрания, директор местной школы Оксана Филиппова победила по итогам праймериз «Единой России» по определению кандидата на выборы главы Пушкиногорского района. По итогам предварительного голосования она получила поддержку абсолютного большинства выборщиков и сделала первый важный шаг на пути к креслу муниципального руководителя.

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+2 Петр Алексеенко

Первый секретарь псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко проявил активность на сессии областного Собрания депутатов. Он поднял проблему «наливаек» в жилых домах и выразил недовольство ростом тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Темы это острые, актуальные, беспокоят людей - так что обращение к ним приносит партийцу-оппозиционеру плюс два.

Кроме того, псковские коммунисты во главе с Алексеенко принимали у себя депутата Госдумы от коммунистической партии Олега Лебедева (не путать с тезкой и однофамильцем - главой Куньинского района). Тут интересен факт визита сам по себе, ведь в последние годы парламентарии из фракции КПРФ приезжают к нам нечасто - тем более, когда не проходят большие избирательные кампании, и повод для таких вояжей не очевиден.

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+3 Алеся Михачева

Строчкой выше забралась депутат Псковской городской Думы, активист волонтерского движения Алеся Михачева. На минувшей неделе она получила даже не 15 минут славы, а сотни тысяч, если не миллионы просмотров фрагмента программы с ее участием, вышедшей в эфире канала ПЛН-ТВ и радио ПЛН FM.

Хайп вселенского масштаба псковская общественница словила благодаря призыву отказаться от утреннего кофе и помочь военнослужащим. Понятно, что многочисленные комментаторы в Telegram-каналах и соцсетях отреагировали на слова Алеси Михачевой по-разному, но так или иначе, когда звездочки псковской политики выходят на широкий федеральный простор, мы этому искренне рады и всячески приветствуем. Всегда готовы зажигать новые звезды в прямом эфире ПЛН FM.

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+4 Дмитрий Быстров

Плюс четыре получает глава Островского района Дмитрий Быстров. Это муниципальное образование заняло третье место по итогам федерального конкурса Минсельхоза.

Островской район отмечен дипломом и бронзовой медалью всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень 2022». Жюри оценило работу руководства муниципалитета во главе с Быстровым по эффективной реализации проектов развития села.

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+5 Александр Котов

Максимально высокую оценку ставим председателю областного Собрания Александру Котову. Причина - в регулярном реагировании псковского парламента на актуальные проблемы и поиск решений. В этот раз на очередной сессии депутаты обсуждали мусорную реформу - они буквально закидали ответственных лиц вопросами, пытались во всем разобраться и помочь. Относительно перспектив решения самых острых проблем, в том числе в вопросе строительства экотехнопарка, появился сдержанный оптимизм.

Как полагает спикер регионального парламента, неправильно было бы думать, что за решение всех проблем, связанных с мусорной реформой, отвечает только губернатор и правительство. «Мы, как депутаты, такие же участники этого процесса, и всё должны делать, чтобы этот вопрос двигался как можно быстрее», - убежден Александр Котов.

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Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю. Пока!