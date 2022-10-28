Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Истфакт»: оккупация Пскова
Мне 60, и это здорово!
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
бонусы для членов профсоюза
штраф за обман энергетиков
Компьютерные игры: за и против
в роли ведущих ENERGY
Топ клиник Пскова
Господин Рейтингомер
Электронная транспортная накладная
Первые счета за электроэнергию
оплата счетов
новогодние корпоративы
алкогольная независимость
 
 
 
ещё Политика 28.10.2022 15:010 Единороссы выдвинут Оксану Филиппову на выборы главы Пушкиногорского района 28.10.2022 15:010 Единороссы выдвинут Оксану Филиппову на выборы главы Пушкиногорского района 27.10.2022 16:512 Выборы губернатора-2023: стартовые условия, правила игры и потенциальные участники 27.10.2022 11:1319 США может ввести персональные санкции против Андрея Турчака 26.10.2022 18:151 Борис Елкин: Необходимо не забывать про Кресты, Любятово и Лепеши 26.10.2022 14:495 Борис Елкин заявил о наличии у него сил и энергии стать главой Пскова
 
 
 
Самое популярное 25.10.2022 21:5314 В Псковской области отменят новогодние салюты и массовые гуляния 27.10.2022 07:010 В европейской части России стартует потепление 26.10.2022 15:520 Первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным возбудили в РФ 25.10.2022 11:510 Псковский губернатор призвал ускорить перечисление выплат мобилизованным 25.10.2022 08:030 Глубокое частное солнечное затмение смогут наблюдать жители западной части России
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Единороссы выдвинут Оксану Филиппову на выборы главы Пушкиногорского района

28.10.2022 15:01|ПсковКомментариев: 0

Кандидатом на досрочные выборы главы Пушкиногорского района от партии «Единая Россия», как и прогнозировала Псковская Лента Новостей, станет депутат районного Собрания, директор Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина Оксана Филиппова.

Фото: ideputat.er.ru

«На заседании местного политсовета принято решение выдвинуть мою кандидатуру на предстоящие выборы главы района. Будем двигаться в рабочем порядке», - сообщила Оксана Филиппова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Кандидата на досрочные выборы главы муниципалитета «Единая Россия» выбирала в ходе предварительного голосования. На праймериз были представлены три кандидата. Оксана Филиппова набрала 27 голосов избирателей, Дмитрий Волконский - два голоса, ещё один кандидат Михаил Занин получил поддержку одного избирателя. 

Предварительное голосование проходило в электронном формате, зарегистрировано 30 голосов. По словам руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России» Максима Адамчука, формат голосования был определён в соответствии с количеством избирателей. 

«Голосование у нас завершилось, оно проходило в электронном формате, по четвёртой модели, у нас голосовали выборщики, определённые оргкомитетом Пушкиногорского района. <...> Форма голосования зависит от количества избирателей», - пояснил Максим Адамчук. 

Оксана Филиппова родилась 7 августа 1973 года в посёлке Пушкинские Горы. Закончила Псковский государственный педагогический университет имени С. М. Кирова в 1996 году по специальности филология. Трудовую деятельность начала в 1993 году. С 2001 года по настоящее время работает директором Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина. Замужем. Член партии «Единая Россия» с 2008 года. Является членом местного политического совета, секретарём первичного отделения партии №342. С 2012 была депутатом городского поселения «Пушкиногорье» первого созыва. Была депутатом Собрания депутатов Пушкиногорского района шестого созыва, сейчас является депутатом седьмого созыва.

Напомним, выдвижение кандидатов на пост главы Пушкиногорского района продлится до 3 ноября.

Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначены на 25 декабря. Голосование будет проходить в два дня - 24 и 25 декабря. 

Смотрите также
04.10.2022 15:260 Необходимость трехдневного голосования на выборах главы Пушкиногорского района обсудят с Роспотребнадзором

До этого должность главы Пушкиногорского района занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно. 

Смотрите также
22.09.2022 12:520 Глава Пушкиногорского района проиграл апелляцию в суде по делу о превышении полномочий

Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.

Смотрите также
04.10.2022 10:360 Исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева

Теги: #Единая Россия #пушкиногорский район #праймериз
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли запретить полёты авиации над Псковом?
В опросе приняло участие 404 человека
Сюжет: Выборы главы Пушкиногорского района - 2022 Единороссы выдвинут Оксану Филиппову на выборы главы Пушкиногоского района Стартовало выдвижение кандидатов на пост главы Пушкиногорского района Коммунисты не будут участвовать в выборах главы Пушкиногорского района Двухдневное голосование организуют на выборах главы Пушкиногорского района Экс-соратника Максима Сурайкина выдвинут на выборы главы Пушкиногорского района «Партия пенсионеров» не будет участвовать в выборах главы Пушкиногорского района Андрей Маковский: «Новые люди» примут участие в выборах главы Пушкиногорского района Кандидата от «Единой России» на должность главы Пушкиногорского района определят по итогам праймериз Необходимость трехдневного голосования на выборах главы Пушкиногорского района обсудят с Роспотребнадзором «Справедливая Россия» не будет принимать участие в досрочных выборах главы Пушкиногорского района КПФР пока не приняла решение о выдвижении кандидата на досрочные выборы главы Пушкиногорского района Антон Минаков: ЛДПР планирует выдвинуть кандидата на выборы главы Пушкиногорского района Досрочные выборы главы Пушкиногорского района пройдут 25 декабря Исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева Выборы нового главы Пушкиногорского района назначат на сессии районного Собрания Глава Пушкиногорского района проиграл апелляцию в суде по делу о превышении полномочий Главу Пушкиногорского района приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей
28.10.2022, 15:550 Большое автошоу состоится в Пскове 29 октября 28.10.2022, 15:500 Систему оповещения населения проверят на территории Псковской области 2 ноября 28.10.2022, 15:330 В рубель: Халва стабилизации, чудеса статистики и грабли Минфина 28.10.2022, 15:160 «Хайпожоры»: Коммуникация в эпоху мобилизации и ЛГБТ-скандал. ВИДЕО
28.10.2022, 15:140 Нормативы состава сточных вод хотят изменить в Пскове 28.10.2022, 15:090 В Telegram появилась возможность платного размещения контента 28.10.2022, 15:010 Единороссы выдвинут Оксану Филиппову на выборы главы Пушкиногорского района 28.10.2022, 14:550 Не плачь, прокатчик
28.10.2022, 14:490 Новый Дом культуры в Острове планируют построить к концу 2023 года 28.10.2022, 14:330 Вневедомственная охрана Росгвардии празднует свое 70-летие 28.10.2022, 14:220 На строительство станции умягчения воды в Пскове хотят выделить допсредства 28.10.2022, 14:140 Сказка про белого бычка: какова судьба Северного обхода Пскова
28.10.2022, 14:130 Псковский театр драмы опубликовал новогоднюю афишу 28.10.2022, 14:040 Горводоканал напомнил псковичам о последствиях засорения канализации 28.10.2022, 13:520 Мастер-класс по воркауту провели для учащихся псковской школы №23 28.10.2022, 13:480 Плановые отключения электроэнергии пройдут в Островском районе 
28.10.2022, 13:460 Туристов предупредили о нашествии смертельно ядовитых медуз в Таиланде 28.10.2022, 13:430 Великолукскому живодёру планируют вынести приговор в ноябре 28.10.2022, 13:300 «Экопром» объяснил сложности при вывозе мусора с острова имени Залита 28.10.2022, 13:171 Ольга Милонаец о переезде в Москву: Грустно, конечно, покидать свой коллектив
28.10.2022, 13:130 Ещё один житель Псковской области скончался от коронавируса 28.10.2022, 13:080 Водитель пострадал в результате ДТП на мосту имени 50-летия Октября в Пскове 28.10.2022, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» 28.10.2022, 12:580 Благоустройство стало ключевой темой рабочей встречи псковского губернатора и главы Минстроя
28.10.2022, 12:510 Как распознать инсульт, объяснил невролог 28.10.2022, 12:422 Кто такая Ирина Белоконь: в Псковское УФАС идёт новый начальник 28.10.2022, 12:350 Открыто обсуждение проектов зон охраны ОКН в исторической части Пскова 28.10.2022, 12:200 «Квартирник»: О том, как преподаватель-гитарист решил исполнять песни с поваром-кондитером-трактористо-машинистом
28.10.2022, 12:170 Опубликованы фотографии с места ДТП на мосту имени 50-летия Октября в Пскове 28.10.2022, 12:100 Дело возбудили по факту загрязнения реки Шелонь в Порховском районе 28.10.2022, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 28.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 28 октября
28.10.2022, 11:550 Маткапиталом теперь можно заплатить за частный детский сад 28.10.2022, 11:501 Грузовик и внедорожник столкнулись на мосту в Пскове. ВИДЕО 28.10.2022, 11:490 Псковский ансамбль «Сказ» стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса «Многоликая Россия» 28.10.2022, 11:460 Снег может выпасть в Петербурге на следующей неделе
28.10.2022, 11:440 В Пскове продлили работу ярмарки выходного дня 28.10.2022, 11:390 Движение на мосту имени 50-летия Октября в Пскове затруднено из-за ДТП 28.10.2022, 11:350 Сотрудники «СитиИнвестГрупп» восстанавливают профиль грунтовых дорог в Пскове 28.10.2022, 11:330 «Хайпожоры»: Коммуникация в эпоху мобилизации и ЛГБТ-скандал
28.10.2022, 11:230 Ольга Милонаец переходит в Московское областное УФАС России 28.10.2022, 11:230 Сбой в мессенджере WhatsApp не отразился на работе большинства псковичей – аналитики 28.10.2022, 11:110 Орден Мужества передали матери и сёстрам погибшего в спецоперации жителя Пыталовского района 28.10.2022, 11:011 Автомобиль псковских археологов застрял в грязи. ФОТО
28.10.2022, 10:550 СНГБ предлагает псковичам оформить кредит и вернуть проценты бонусными рублями 28.10.2022, 10:540 14-й выпуск проекта «Истфакт»: Оккупация Пскова 28.10.2022, 10:490 Уехать из Пскова «Ласточкой»: псковичи снова раскупили билеты в Санкт-Петербург 28.10.2022, 10:480 Пскович сломал плечо пенсионерке за ее решение проветрить подъезд
28.10.2022, 10:440 Россиян ожидают длинные выходные на первой неделе ноября 28.10.2022, 10:380 Детей мобилизованных псковичей приглашают на квест и мастер-классы 28.10.2022, 10:230 Мужчины уверены, что руководители чаще прощают ошибки женщинам – эксперты 28.10.2022, 10:080 При поддержке завода «Титан-Полимер» в Пскове проходит детский экоконкурс
28.10.2022, 10:040 Повышение пенсий и ограничение вывоза красной икры: какие законы вступят в силу в ноябре 28.10.2022, 09:580 В Пскове проводят коммуникации к объекту, строительством которого занимается Минобороны 28.10.2022, 09:490 Фургон Mercedes сгорел в Великолукском районе 28.10.2022, 09:360 Псковские аграрии получили награды от мирового производителя сельхозтехники
28.10.2022, 09:320 Участок Сиреневого бульвара в Пскове временно закроют для движения транспорта 28.10.2022, 09:152 Заводы в России перестали выпускать сливки в маленькой таре 28.10.2022, 09:000 Полицейские и спасатели искали троих подростков в палкинском лесу 28.10.2022, 08:480 Личные вопросы при приеме на работу задавали более 70% жителям СЗФО
28.10.2022, 08:330 Псковская область вошла в число лидеров по потреблению населением успокоительных 28.10.2022, 08:150 Новый крест установили на часовне Четырех Святителей в Пскове 28.10.2022, 07:591 Илон Маск возглавил Twitter 28.10.2022, 07:530 Идею тестирования на наркотики в школах оценили в Госдуме
28.10.2022, 07:350 День бабушек и дедушек отмечают в России 28 октября 28.10.2022, 07:170 Аномально тёплые дни прогнозируют в Европейской России 28.10.2022, 07:000 В Банке России увидели риски ускорения инфляции 27.10.2022, 22:090 Описаны особенности варианта коронавируса «цербер»
27.10.2022, 21:380 Очередная партия гуманитарной помощи жителям Донбасса отправилась из Пскова 27.10.2022, 21:220 Псковские профсоюзы приняли участие в Съезде специалистов по охране труда в Москве 27.10.2022, 21:050 ПФР открыл Центр общения граждан старшего поколения в Псковской области 27.10.2022, 20:480 «Михайловское» в графике петербургского мастера покажут в Подмосковье
27.10.2022, 20:390 Учителей и преподавателей колледжей могут освободить от мобилизации 27.10.2022, 20:320 Два псковича расплатились утерянной банковской картой несовершеннолетнего и попали под следствие 27.10.2022, 20:301 В России отца троих детей подозревают в надругательстве над ними 27.10.2022, 20:220 Псковские фестивали стали финалистами национальной премии в области событийного туризма
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru