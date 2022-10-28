Политика

Единороссы выдвинут Оксану Филиппову на выборы главы Пушкиногорского района

Кандидатом на досрочные выборы главы Пушкиногорского района от партии «Единая Россия», как и прогнозировала Псковская Лента Новостей, станет депутат районного Собрания, директор Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина Оксана Филиппова.

Фото: ideputat.er.ru

«На заседании местного политсовета принято решение выдвинуть мою кандидатуру на предстоящие выборы главы района. Будем двигаться в рабочем порядке», - сообщила Оксана Филиппова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Кандидата на досрочные выборы главы муниципалитета «Единая Россия» выбирала в ходе предварительного голосования. На праймериз были представлены три кандидата. Оксана Филиппова набрала 27 голосов избирателей, Дмитрий Волконский - два голоса, ещё один кандидат Михаил Занин получил поддержку одного избирателя.

Предварительное голосование проходило в электронном формате, зарегистрировано 30 голосов. По словам руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России» Максима Адамчука, формат голосования был определён в соответствии с количеством избирателей.

«Голосование у нас завершилось, оно проходило в электронном формате, по четвёртой модели, у нас голосовали выборщики, определённые оргкомитетом Пушкиногорского района. <...> Форма голосования зависит от количества избирателей», - пояснил Максим Адамчук.

Оксана Филиппова родилась 7 августа 1973 года в посёлке Пушкинские Горы. Закончила Псковский государственный педагогический университет имени С. М. Кирова в 1996 году по специальности филология. Трудовую деятельность начала в 1993 году. С 2001 года по настоящее время работает директором Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина. Замужем. Член партии «Единая Россия» с 2008 года. Является членом местного политического совета, секретарём первичного отделения партии №342. С 2012 была депутатом городского поселения «Пушкиногорье» первого созыва. Была депутатом Собрания депутатов Пушкиногорского района шестого созыва, сейчас является депутатом седьмого созыва.

Напомним, выдвижение кандидатов на пост главы Пушкиногорского района продлится до 3 ноября.

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Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначены на 25 декабря. Голосование будет проходить в два дня - 24 и 25 декабря.

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До этого должность главы Пушкиногорского района занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно.

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Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.