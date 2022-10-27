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Общество

Кто такая Ирина Белоконь: в Псковское УФАС идёт новый начальник

28.10.2022 12:42|ПсковКомментариев: 0

С 1 ноября Псковское УФАС возглавит Ирина Белоконь - руководитель антимонопольной службы Ненецкого автономного округа. 

Ирина Белоконь. Фото: газета «Наръяна вындер»

Нынешний руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец с 1 ноября начнет работу в Московском областном УФАС России в качестве заместителя руководителя ведомства.

Ирина Белоконь родилась в 1977 году в городе Кузнецке Пензенской области.

В 2004 году с отличием закончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.

В 2013 году с отличием завершила обучение в Пензенском государственном университете по специальности «Юриспруденция».

В 2008 года начала работу в управлении Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу.

В 2010 году её назначили на должность начальника отдела антимонопольного контроля и рекламы управления, в 2012 году – на должность заместителя руководителя-начальника отдела антимонопольного контроля и рекламы.

В ноябре 2013 года назначена на должность исполняющего обязанности руководителя Ненецкого УФАС России. 4 февраля 2014 года приказом ФАС России Ирину Белоконь назначили руководителем регионального управления. 

Классный чин - государственный советник РФ 2 класса.

Теги: #УФАС России по Псковской области #назначения
Источник: Псковская Лента Новостей
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