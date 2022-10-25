Экономика

Островский район занял третье место в федеральном конкурсе Минсельхоза

Диплом и бронзовую медаль XXIV Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень 2022» команда администрации Островского района получила на Всероссийском совещании в Вологде. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Жюри отметило работу муниципалитета по эффективной реализации проектов развития села в рамках одноимённой госпрограммы.

За последние годы благодаря участию района в программе были построены очистные сооружения в Острове и деревне Гороховое озеро, благоустроены дворы в деревнях Малая Губа и Крюки, установлена детская площадка в Карпово, приобретён большой пассажирский автобус и сборно-разборная сцена.

«Уверен, жители и сами видят, как район с каждым годом становится более красивым и благоустроенным. И особенно приятно, что работу муниципалитета отметили на федеральном уровне», - прокомментировал глава области.