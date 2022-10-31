Политика

Депутат от «Яблока» на выборах главы Пскова проголосует против всех

Депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман (партия «Яблоко») на выборах главы Пскова, которые пройдут 3 ноября на сессии гордумы, будет голосовать против всех. Об этом она сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 1 ноября.

«Я для себя решила достаточно давно, что голосовать буду против всех. Этому есть достаточно чёткое объяснение. Думаю, вы в курсе, что "Яблоко" продолжает бороться за принятие закона о местном самоуправлении в той редакции, когда участие в выборах главы города принимают его жители, и для нас это принципиальная позиция. Для меня, как для жителя города Пскова, человека, родившегося здесь, это тоже важно. Я хочу прямых выборов, я хочу участвовать в них не только как депутат», - отметила Татьяна Пасман.

Свою кандидатуру на выборы главы города депутат выдвигать не стала по нескольким причинам. В частности, это отсутствие профессионального управленческого образования, а также отсутствие сил на выполнение всех задач, которые лягут на плечи главы Пскова.

«Я не считаю, что готова заниматься теми видами деятельности, которые должен успешно делать мэр. Это очень большой объём хозяйственной, организационной работы, за собой я таких сил пока не вижу. Кроме того, сегодня все управленцы имеют профессиональное управленческое образование, а у меня образование педагогическое, всю жизнь я занималась этим, и так резко переключиться только потому что я против этой системы, я не могу», - пояснила депутат.

Напомним, желание принять участие в конкурсе на замещение должности главы Пскова изъявили два кандидата – глава администрации Пскова Борис Елкин и заместитель главы Псковского района Святослав Колинко.